Konya Valisi Özkan'dan düşen uçağa ilişkin açıklama - Son Dakika

Konya Valisi Özkan'dan düşen uçağa ilişkin açıklama
07.04.2021 16:33
Konya Valisi Özkan'dan düşen uçağa ilişkin açıklama Konya'da Hava Kuvvetleri'nin akrobasi ekibi Türk Yıldızları'ndaki NF-5 uçağının eğitim uçuşu sırasında düşmesi sonucu pilot Yüzbaşı Burak Genççelebi şehit oldu.
Konya Valisi Özkan'dan düşen uçağa ilişkin açıklama
KONYA - Konya'da Hava Kuvvetleri'nin akrobasi ekibi Türk Yıldızları'ndaki NF-5 uçağının eğitim uçuşu sırasında düşmesi sonucu pilot Yüzbaşı Burak Genççelebi şehit oldu. Olay yerinde incelemelerde bulunan Konya Valisi Vahdettin Özkan, "Arkadaşlarımız tedbirleri aldı çalışıyorlar. Maalesef eğitim uçağımız düşmüş durumda. 1 şehidimiz var. 3. Ana Jet Üssü Komutanlığından yükseliyor uçak. Günlük planlı bir uçuş bilgisini edindik. Diğer çalışmaları da yapıp arkadaşlar açıklama yapacak" dedi.
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