Konya Valisi Özkan ilçelere sunulacak hizmetleri değerlendirdi - Son Dakika

Konya Valisi Vahdettin Özkan, valiliğe yapılan ziyaretler kapsamında, bazı ilçelere sunulacak hizmetleri değerlendirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Sarayönü Kaymakamı Lütfullah Göktaş, Sarayönü Belediye Başkanı Nafiz Solak, Sarayönü Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Kulu ve Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Keleş'in Vali Vahdettin Özkan'a ziyarette bulunduğu belirtildi.

Ziyaret kapsamında ilçede devam eden kamu ve özel sektör yatırımlarının değerlendirildiği belirtildi.

Vali Vahdettin Özkan, Konya'nın sanayi ve ticaret alanında yapılan yatırımlar sayesinde her geçen gün ekonomik olarak büyüdüğünü üretim ve istihdamda artışın sürdüğünü ifade etti.

Sarayönü OSB'nin ilçeye, kente ve Türkiye ekonomisine büyük katkı sağlayacağını vurgulayan Özkan, şunları kaydetti:

"Sarayönü OSB İlçemize yüksek katma değer sunacaktır. İlçemizde büyük yatırım iştahı var. İlçemize kurulan OSB ile ilçemizin üretim ve istihdam kapasitesi artacak. Böylece ilimizin ve ülkemizin ihracatına katkı sunacaktır."

Özkan, Beşgöz Millet Bahçesi'nin Sarayönü ilçesine büyük değer katacağını belirterek, katkılarından dolayı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a, Belediye Başkanı Nafiz Solak'a ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya ile kamu hizmetlerinin değerlendirmesi yapılan görüşmede ise Vali Özkan, ilçeye yapılan mahalli müşterek ihtiyaçlar ve hizmetlerle koordinasyonu gerektiren konular hakkında bilgi alarak, yapılması gereken çalışmaları değerlendirdi.

Özkan, Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Obrukçu ile yaptığı görüşmede de ilçeye yapılan mahalli müşterek ihtiyaçlar ve hizmetler ile koordinasyonu gerektiren konular hakkında bilgi alarak, birlikte yapılması gereken çalışmaları değerlendirdi.

Konya Muhtarlar Derneği Başkanı Hamdi Demir ve Yukarıpınarbaşı Mahalle Muhtarı Mustafa Yavuz Er'in, Vali Özkan'ı ziyaretinde ise mahallelerle iş birliği ve çözüm sürecine ortaklık yaparak en kaliteli hizmetin en hızlı şekilde vatandaşlara ulaştırılması konusunda yapılacak çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulunuldu.

Göreve yeni başlayan Ahırlı Kaymakam V. Alperen Celepci, Akören Kaymakam V. Hacı Demirci, Yalıhüyük Kaymakam V. İbrahim Yazıcı ile Derebucak Kaymakam V. Ömer Levent Türk, Vali Vahdettin Özkan'ın başkanlığında ilçelere yapılacak hizmetler hakkında istişarelerde bulundu.