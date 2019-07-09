Son Dakika Haberleri: Konya Valisi Toprak'tan Yunak'a ziyaret
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Konya Valisi Toprak'tan Yunak'a ziyaret

1 saat önce

Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Konya'nın Yunak ilçesinde vatandaşlar ve muhtarlarla bir araya geldi.

Konya Valisi Toprak'tan Yunak'a ziyaret, System.String[]
Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Konya'nın Yunak ilçesinde vatandaşlar ve muhtarlarla bir araya geldi.

Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Yunak'ı ziyaret ederek muhtarlar ve vatandaşlarla buluştu. Vali Toprak, Yunak ziyaretine, Yunak Kaymakamlığı ve Yunak Belediye Başkanlığını ziyaret ederek başladı. Daha sonra Yunak Anadolu İmam Hatip Lisesi konferans salonunda muhtarla bir araya gelen Vali Toprak ve beraberindeki heyet, ilçede Yunak Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan "Askıda Kitap" projesinin uygulandığı kırtasiye dükkanlarından birine girerek projeyi inceledi, yetkililerden bilgi aldı. Daha sonra bir kahvehaneyi ziyaret eden Vali Toprak, kahvehanedeki vatandaşların ikram ettiği çayı içti, esnaf ziyaretlerinde bulundu. Vali Toprak'a Yunak ziyaretinde, Yunak Kaymakamı Mehmet Erdem Akbulut, Konya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Yaşin, İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, Yunak Belediye Başkanı Abdullah Emre Demirhan ve ilçe protokolü eşlik etti. - KONYA
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 02:51 Kaynak: İHA
Mustafa Toprak, Konya, Yunak, Güncel
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