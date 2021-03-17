Konyaaltı Sahili Alan Yönetimi sezona hazırlık toplantısı yaptı - Son Dakika

Konyaaltı Sahili Alan Yönetimi sezona hazırlık toplantısı yaptı

17.03.2021 15:38
Konyaaltı Sahili Alan Yönetimi sezona hazırlık toplantısı yaptı, System.String[]

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Konyaaltı Sahili Alan Yönetimi Denetleme Kurulu 2021'in ilk toplantısını yaptı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Konyaaltı Sahili Alan Yönetimi Denetleme Kurulu 2021'in ilk toplantısını yaptı. Yaz sezonu öncesi Konyaaltı Sahili'ndeki hazırlıkların ve planlamaların denetleme kurulunun görüşleri alınarak yapılması amacıyla düzenlenen toplantıda, karşılaşılan sorunların çözümüne yönelik iş birliği kararı alındı.

STK ve kurum temsilcilerinden oluşan Konyaaltı Sahili Alan Yönetimi Denetleme Kurulu yılın ilk toplantısını Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirdi. Toplantıya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Tuncay Sarıhan, Büyükşehir Belediyesi Çevre Kurulu Başkanı Lokman Atasoy, belediyenin ilgili daire başkanları, kamu kurum ve kuruluşları ile STK temsilcileri katıldı. Toplantıda, Konyaaltı Sahili'nde yapılan sezona hazırlık çalışmaları, karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri ele alındı.

"Verimli bir toplantı oldu"

Antalya Büyükşehir Belediyesi Çevre Kurulu Başkanı Lokman Atasoy, yaz sezonu öncesi Konyaaltı Sahili'ndeki hazırlıkların belirlenmesi ve planlamaların denetleme kurulu üyelerinin görüşleri alınarak yapılması amacıyla bir toplantı gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in kenti ortak akılla yönetme hedefiyle, STK temsilcileri ve kurum yöneticileri ve tüm paydaşlarla görüş alışverişinde bulunduk. Konyaaltı Sahili, hepimizin sahip çıktığı ortak bir değer. Ziyaretçilerin huzurlu ve mutlu şekilde sahili kullanıp ayrılabilmeleri, işletmecilerin beklentilerinin değerlendirilmesi, belediyenin hizmetlerini daha iyi şekilde sunabilmesi, kamu kurum ve kuruluşlarla ilgili mevzuatların uygulanabilmesi ve STK'ların görüşlerinin dikkate alınması amacıyla gerçekleştirilen verimli bir toplantı oldu" dedi.

"Konyaaltı gelecek nesillere taşınmalı"

Toplantıda karşılaşılan sorunların çözümüne yönelik kurulla işbirliği içinde çalışılması kararı alındığını belirten Lokman Atasoy, "Konyaaltı Sahili'nin çevre değerlerini koruyarak, gelecek nesillere taşıyabilmemiz önem arz etmektedir. Konyaaltı Sahili Alan Yönetimi çalışmaları Türkiye'de benzeri olmayan örnek bir uygulamadır. Alan Yönetimi Yönetmeliği'nin revize edilerek daha etkin hale getirilmesi de çok yararlı olmuştur. İlgili tüm paydaşlarla iş birliği ve dayanışma içerisinde, ortak akılla çalışmaların yürütülmesinin Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne ve Antalya'mıza çok önemli katkıları olacaktır " diye konuştu. - ANTALYA

Konyaaltı Sahili Alan Yönetimi sezona hazırlık toplantısı yaptı
Konyaaltı Sahili Alan Yönetimi sezona hazırlık toplantısı yaptı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Konyaaltı Sahili, Konyaaltı, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Konyaaltı Sahili Alan Yönetimi sezona hazırlık toplantısı yaptı - Son Dakika


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