Konyada Kumar Operasyonu: 19 Kişiye Ceza - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Konyada Kumar Operasyonu: 19 Kişiye Ceza

Konyada Kumar Operasyonu: 19 Kişiye Ceza
16.01.2026 11:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'da kumar oynayan 19 kişiye toplam 220 bin TL ceza uygulanırken, uyuşturucu hap da ele geçirildi.

Konya'da bir iş yerine düzenlenen operasyonda kumar oynayan 19 şahsa toplam 220 bin 476 TL idari ceza uygulanarak işlem yapıldı.

Konya Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince Karatay ilçesindeki bir iş yerine yapılan denetimde, 19 şahsın kumar oynadığı belirlendi. Kumar oyununda kullanıldığı değerlendirilen 235 bin 100 TL, 1.450 dolar ve 300 euro'ya el konulurken, iskambil kağıtları ve adisyon kağıtları muhafaza altına alındı. Kumar oynadığı tespit edilen 19 şahsa toplam 220 bin 476 TL idari para cezası uygulanarak işlem yapıldı. İş yerinde yapılan aramada ayrıca, Ş.C. isimli şahsa ait olduğu değerlendirilen 29 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Kumar oynanmasına yer ve imkan sağlamak suçundan, kumarı organize ettiği belirlenen A.Ö. isimli şüpheli şahıs ekiplerce gözaltına alındı. - KONYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Uyuşturucu, 3-sayfa, Konya, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Konyada Kumar Operasyonu: 19 Kişiye Ceza - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Leyla Aydemir davası sil baştan Yeni deliller ortaya çıktı, 4 kişi gözaltında Leyla Aydemir davası sil baştan! Yeni deliller ortaya çıktı, 4 kişi gözaltında
35 yaşındaki Belhanda yeni takımına imzayı attı 35 yaşındaki Belhanda yeni takımına imzayı attı
Uluslararası Ayder Forumu’nda konuşan Bakan Memişoğlu’ndan ’’etik enerji’’ vurgusu Uluslararası Ayder Forumu'nda konuşan Bakan Memişoğlu'ndan ''etik enerji'' vurgusu
Bakan Fidan’dan Yunan muhabire: Miçotakis’in siyasi bedel ödemesi gerekiyor Bakan Fidan'dan Yunan muhabire: Miçotakis'in siyasi bedel ödemesi gerekiyor
Bakan Bayraktar’dan Ayder Forumu’nda net mesaj: Dışa bağımlılığı bitireceğiz Bakan Bayraktar'dan Ayder Forumu'nda net mesaj: Dışa bağımlılığı bitireceğiz
Arkadaşına para veren Osimhen aldığı cevapla delirdi: Geri almak istedim Arkadaşına para veren Osimhen aldığı cevapla delirdi: Geri almak istedim

11:08
PFDK, Süper Kupa’daki cezaları açıkladı Galatasaray’a ağır fatura
PFDK, Süper Kupa'daki cezaları açıkladı! Galatasaray'a ağır fatura
10:57
’’Soluma at’’ diyen kaleciye hayatının şokunu yaşattı
''Soluma at'' diyen kaleciye hayatının şokunu yaşattı
10:49
Merkez Bankası açıkladı İşte piyasanın yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini
Merkez Bankası açıkladı! İşte piyasanın yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini
10:48
Ünlülere yeni operasyon 5 kişi gözaltına alındı
Ünlülere yeni operasyon! 5 kişi gözaltına alındı
10:27
İngiliz basını: Türkiye’nin hamlesi Trump’ı İran’a yönelik saldırı kararından vazgeçirdi
İngiliz basını: Türkiye'nin hamlesi Trump'ı İran'a yönelik saldırı kararından vazgeçirdi
10:16
Astsubaylığa son bir adım kalmıştı: Genç kadın, gelen sağlık raporu sonrası yıkıldı
Astsubaylığa son bir adım kalmıştı: Genç kadın, gelen sağlık raporu sonrası yıkıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2026 11:32:53. #7.11#
SON DAKİKA: Konyada Kumar Operasyonu: 19 Kişiye Ceza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.