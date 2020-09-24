Konyaspor, Beşiktaş maçından "mutlu" ayrılmak istiyor - Son Dakika

Konyaspor, Beşiktaş maçından "mutlu" ayrılmak istiyor

İttifak Holding Konyaspor'un kaptanı Uğur Demirok, Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş ile yapacakları karşılaşmadan mutlu ayrılmak istediklerini söyledi.

İttifak Holding Konyaspor'un kaptanı Uğur Demirok, Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş ile yapacakları karşılaşmadan mutlu ayrılmak istediklerini söyledi.

Demirok, Kayacık Tesisleri'ndeki antrenman öncesinde yaptığı açıklamada, geçen hafta oynadıkları Gençlerbirliği karşılaşması için "Kazanabileceğimiz bir maçtı ama deplasmandan 1 puan ile döndük. Futbolda bir kural vardır, deplasmanda yenemiyorsan yenilmeyeceksin." dedi.

Bu hafta Beşiktaş gibi güçlü bir rakip ile oynayacaklarını ifade eden Demirok, şunları kaydetti:

"Onlar bize göre daha avantajlı, ön eleme maçları oynadılar. Biz ilk haftayı maç yapmadan (BAY) geçtik. Haliyle maç temposu olarak bizim önümüzde gözüküyorlar ama artık maçlar sahada kazanılıyor. Oynanmadan sonuçları kimse tahmin edemiyor. Güzel ve zevkli bir mücadele olacak. Biz geçen senenin son zamanlarında yaptığımız ve her zaman için dile getirdiğimiz mücadeleyi verirsek, Beşiktaş maçından da mutlu ayrılabiliriz diye düşünüyoruz."

Antrenman

Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Daha sonra taktik çalışma ile devam eden idman, şut çalışmasıyla sona erdi.

Antrenmana, tedavi için ülkesine giden Marin Anicic ile tedavisine devam edilen Alper Uludağ katılmadı.

Konyaspor, Beşiktaş maçından mutlu ayrılmak istiyor

İttifak Holding, Uğur Demirok, Konyaspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 20:31 - Kaynak: AA

Son Dakika Spor Konyaspor, Beşiktaş maçından 'mutlu' ayrılmak istiyor - Son Dakika Spor

YORUMLAR

Son Dakika

Türkiye beşik gibi sallanıyor! İstanbul'un ardından Konya 4.0 büyüklüğünde deprem oldu ABD'den korkutan araştırma: Koronavirüs mutasyon geçirdi, artık daha bulaşıcı Talihsizliğin böylesi görülmedi! Genç çiftin en mutlu anı kötü sürprizle bitti Kullanılmış prezervatifleri temizleyip yeniden satmaya çalışan şahıstan pişkin savunma: Kötü bir şey yapılmadı Türk Bayrağını indirmeye çalışan şahsı, polis öfkeli kalabalığın elinden zor aldı Hatay'da 8 farklı noktada orman yangını çıkartan şahıs elinde çakmakla suçüstü yakalandı Rio Ave'ye penaltılarda 4-2 kaybeden Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti Dünyanın en zengin futbolcusu Faiq Bolkiah, Maritimo'ya transfer oldu
Son Dakika: Galatasaray, evinde Hajduk Split'i 2-0 yendi ve tur atladı Son Dakika: Galatasaray, evinde Hajduk Split'i 2-0 yendi ve tur atladı         
22:50
"Beni neden temaslı yazdın" diyen hasta, sağlık görevlisini darp etti         
21:57
10 aydır komada olan kadın futbolcu Ilenia Matilli, Totti'nin sesli mesajıyla uyandı 10 aydır komada olan kadın futbolcu Ilenia Matilli, Totti'nin sesli mesajıyla uyandı         
21:13
Güzel spiker Leotta, Ibrahimovic'le aşk yaşadığı iddialarını kesin bir dille yalanladı Güzel spiker Leotta, Ibrahimovic'le aşk yaşadığı iddialarını kesin bir dille yalanladı         
20:43
Tuğçe sadece 1 ay rahat edebildi! Sapık serbest kaldı, tacizi bırakmadı Tuğçe sadece 1 ay rahat edebildi! Sapık serbest kaldı, tacizi bırakmadı         
20:25
Kayalıklardan atlayarak yaşamına son veren Furkan'ın dayısı: İzmir'deki genç kızın intiharından etkilendi Kayalıklardan atlayarak yaşamına son veren Furkan'ın dayısı: İzmir'deki genç kızın intiharından etkilendi         
19:47
F.Bahçe'ye gitmek isteyen Mostafa Mohamed'in başkanından skandal sözler: Türkiye düşmanımız F.Bahçe'ye gitmek isteyen Mostafa Mohamed'in başkanından skandal sözler: Türkiye düşmanımız         
19:04
Rio Ave'ye penaltılarda 4-2 kaybeden Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti Rio Ave'ye penaltılarda 4-2 kaybeden Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti         
18:48
Eski futbolcu Emre Aşık'ı öldürmek isteyen eşi Yağmur Aşık'ın 20 yıla kadar hapsi istendi Eski futbolcu Emre Aşık'ı öldürmek isteyen eşi Yağmur Aşık'ın 20 yıla kadar hapsi istendi         
17:41
Dünyanın en zengin futbolcusu Faiq Bolkiah, Maritimo'ya transfer oldu Dünyanın en zengin futbolcusu Faiq Bolkiah, Maritimo'ya transfer oldu         
17:25
Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin oyuncuları ve set çalışanları kötü çalışma şartlarından dolayı iş bıraktı Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin oyuncuları ve set çalışanları kötü çalışma şartlarından dolayı iş bıraktı         
15:53
Eski gelin adayı Ayça Ekin Beğen, değişimiyle yıllar sonra gündem oldu Eski gelin adayı Ayça Ekin Beğen, değişimiyle yıllar sonra gündem oldu         
15:29
Kanalizasyondan çıkarılan dekor sıçan görenleri şaşkına çevirdi Kanalizasyondan çıkarılan dekor sıçan görenleri şaşkına çevirdi         
14:45
Avrasya Tüneli'ne trafik sıkışıklığını yüzde 90 azaltabilen sistem kuruldu Avrasya Tüneli'ne trafik sıkışıklığını yüzde 90 azaltabilen sistem kuruldu         
13:54
Plajda göğsü açılan Hazal Filiz Küçükköse, frikik kazası hakkında ilk kez konuştu Plajda göğsü açılan Hazal Filiz Küçükköse, frikik kazası hakkında ilk kez konuştu         
13:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın biber reçeli şaşkınlığı: İlk kez duydum, o nasıl oluyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın biber reçeli şaşkınlığı: İlk kez duydum, o nasıl oluyor?         
13:28
"Ersin Düzen 400 bin TL maaş alıyor" iddiasının arkasında duran milletvekili Atilla Sertel rest çekti: Beni mahkemeye versin         
13:19
Ünlü iş adamı Ali Ağaoğlu adasını 15 milyon dolara satışa çıkardı Ünlü iş adamı Ali Ağaoğlu adasını 15 milyon dolara satışa çıkardı         
10:24
FETÖ'nün 'Maceracısı' Murat Yeni 8 yıl hapse mahkum edildi FETÖ'nün 'Maceracısı' Murat Yeni 8 yıl hapse mahkum edildi         
09:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2020 22:56:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Konyaspor, Beşiktaş maçından "mutlu" ayrılmak istiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei