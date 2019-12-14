Konyaspor'da Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları - Son Dakika
Son Dakika Spor Konyaspor'da Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları - Son Dakika Spor

Konyaspor'da Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları

6 saat önce

İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 15. haftasında 16 Aralık Pazartesi günü deplasmanda Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Konyaspor'da Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları, System.String[]

İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 15. haftasında 16 Aralık Pazartesi günü deplasmanda Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı.

Pas organizasyonlarıyla devam eden idman, 10'a 10 taktik çalışma ile sona erdi.

İttifak Holding, Başakşehir, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 05:56 Kaynak: AA
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