Spor

Konyaspor ve Eyüpspor 1-1 Berabere Kaldı

19.01.2026 19:27
TÜMOSAN Konyaspor, Eyüpspor ile 1-1 berabere kaldı. Goller Metehan ve Muleka'dan geldi.

Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir

Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Gökhan Barcın, Orhun Aydın Duran

TÜMOSAN Konyaspor: Bahadır Güngördü, Andzouana (Dk. 79 Melih Bostan), Adil Demirbağ, Uğurcan Yazğılı, Guilherme (Dk. 55 Arif Boşluk), Jevtovic (Dk. 55 Berkan Kutlu), Bjorlo, Deniz Türüç, Svendsen (Dk. 69 Enis Bardhi), Muleka, Umut Nayir

ikas Eyüpspor: Jankat Yılmaz, Arda Yavuz (Dk. 64 Radu), Emir Ortakaya, Onguene, Talha Ülvan, Taşkın İlter, Legowski (Dk. 82 Raux Yao), Baran Ali Gezek, Metehan Altunbaş (Dk. 77 Calegari), Pintor (Dk. 64 Quinones), Umut Bozok (Dk.82 Sadia)

Sarı kartlar: Dk. 31 Onguene, Dk. 90+1 Baran Ali Gezek (ikas Eyüpspor)

Goller: Dk. 50 Metehan Altunbaş (ikas Eyüpspor), Dk. 90+5 Muleka (TÜMOSAN Konyaspor)

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasındaki TÜMOSAN Konyaspor-ikas Eyüpspor karşılaşması, 1-1 eşitlikle sona erdi.

50. dakikada konuk edip öne geçti. Legowski'nin sağ kanattan yerden ortasında kale sahası içindeki karambolde topu önünde bulan Metehan Altunbaş, meşin yavarlağı filelere gönderdi: 0-1.

82. dakikada Quinones'in sağ çarprazdan sert şutunda top, direğin yanından dışarı çıktı.

90+5. dakikada yeşil beyazlılar eşitliği yakaladı. Sağ kanattan Berkan Kutlu'nun yerden ortasında ceza sahası içinde Melih Bostan'ın şutunda defanstan seken topu Muleka, ağlarlarla buluşturdu: 1-1.

Karşılaşma 1-1 tamamlandı.

Kaynak: AA

