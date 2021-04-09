KOP Destekliyor, öğrenciler iklim değişikliğini öğreniyor - Son Dakika

KOP Destekliyor, öğrenciler iklim değişikliğini öğreniyor

09.04.2021 08:53
KOP Destekliyor, öğrenciler iklim değişikliğini öğreniyor, System.String[]

KOP İdaresi tarafından finanse edilen 'KOP Bölgesinde İklim Değişikliğini Öğreniyorum' projesiyle öğrencilere havanın bileşeni olan gazlar, atmosfer tabakası, hava kirliliği nedenleri ve insan sağlığına olan etkileri anlatıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından kısa adı KOP TEYAP olan Tarımsal Eğitim ve Yayım Projesi kapsamında finanse edilen ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı Güney İç Anadolu Temiz Hava Merkezi Müdürlüğü tarafından yürütülen 'KOP Bölgesinde İklim Değişikliğini Öğreniyorum' projesi düzenlenen kapanış toplantısıyla sona erdi.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hülya Şevik,KOP Tarım ve Kırsal Kalkınma Koordinatörü Mustafa Ümit Yorgancılar, Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kubilay Kurtuluş Baştaş ile çok sayıda akademisyen ve öğretmenin katılımıyla Güney İç Anadolu Temiz Hava Merkezi Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen kapanış toplantısında konuşan KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Mahmut Sami Şahin, projenin uygulandığı okullarda öğrenciler ve öğretmenler üzerinde önemli etkiler bıraktığını görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"Tarımsal ve Hayvansal Sürdürülebilirlik, Gıda Güvenliğinin Teminatıdır"

Havayı kirlettikten sonra milyar dolarlar harcayarak İklim Değişikliği ile mücadele etmek yerine 'KOP Bölgesinde İklim Değişikliğini Öğreniyorum' projesi gibi küçük ama etkili projelerle geleceğin asıl sahibi çocuklarımızı bugünden bilinçlendirmenin çok daha akılcı bir davranış olduğuna değinen KOP Başkanı Şahin, dünya genelini etkisi altına alan Covit-19 salgını sürecinde bitkisel ve hayvansal üretimde sürdürülebilirliğin gıda güvenliği açısından çok daha stratejik bir konu olduğunun yaşanarak görüldüğünü belirterek; "Ülkemizde gıda güvenliğini sağlamak için başta toprak ve su kaynaklarının korunması ve buna bağlı olarak uygun tarımsal ve hayvansal üretim modellerinin hayata geçirilmesi büyük önem arz etmektedir. İklim değişikliğinin etkilerinin fazlasıyla hissedildiği günümüzde insanların çevre bilincinin arttırılması ayrı bir önem kazanmaktadır. İnsanlığın karşılaştığı en büyük sorunlardan biri olan iklim değişikliğinin bir sonucu olarak temiz hava ve suya kısıtlı erişim, tüm canlılar için sağlık problemlerini beraberinde getirmektedir. Gıda güvenliği iklim değişikliğinin tehdidi altındır. Ayrıca unutmamalıyız ki, tarım sektörü Konya için en önemli istihdam alanlarının başında gelmektedir ve maalesef iklim değişikliği tarımsal istihdamı da olumsuz yönde etkilemektedir." dedi.

Prof.Dr.Kubilay Kurtuluş Baştaş ise Karatay, Meram, Selçuklu ilçelerindeki 9 İlkokulda gerçekleştirilen proje hakkında ve iklim değişikliği konularında katılımcılara bilgiler verdi. Farkındalık oluşturmak amacıyla salgın tedbirlerine de uyarak 4. sınıf öğrencilerine havanın bileşeni olan gazların proje için özel oluşturulan karakterler üzerinden anlatıldığını belirten Prof. Dr. Baştaş, çocukların gösterdiği yoğun ilginin kendilerini çok mutlu ettiğini ifade ederek; atmosfer tabakası, hava kirliliğinin nedenleri ve insan sağlığına olan etkileri, hava kirliliğini hangi kaynaklardan nasıl takip edilebileceği, özellikle kirliliğin yüksek olduğu günlerde alınacak tedbirler, iklim değişikliği ve etkileri, hava kirliliğinin iklimlere olan zararları, meteorolojik olaylar, sağlıklı gıda için ve sürdürülebilir tarım adına yapılması gerekenler ve doğal kaynakların korunması konularında öğrencilere eğitimler verildiğini söyledi.

Proje kapsamında hazırlanan ve havanın bileşeni olan gazların yer aldığı eğlenceli ve eğitici çizgi filmle çocukların öğrenme süreçlerine önemli katkılar sağlanıyor.

Konya Ovası Projesi, İç Anadolu, Konya, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

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