'Koparma' cezası 73 bin lira olan Assos'un kum zambakları, ilgi odağı - Son Dakika

'Koparma' cezası 73 bin lira olan Assos'un kum zambakları, ilgi odağı

ÇANAKKALE'nin turizm cenneti Assos bölgesinin uzun kumsalı ve temiz deniziyle öne çıkan Kadırga Koyu'ndaki kum zambaklarının doğal yetişme alanı, bölgedeki işletmeciler tarafından özenle korunmaya çalışılıyor.

'Koparma' cezası 73 bin lira olan Assos'un kum zambakları, ilgi odağı, System.String[]

ÇANAKKALE'nin turizm cenneti Assos bölgesinin uzun kumsalı ve temiz deniziyle öne çıkan Kadırga Koyu'ndaki kum zambaklarının doğal yetişme alanı, bölgedeki işletmeciler tarafından özenle korunmaya çalışılıyor. Bu bölgeye çadır kurulmaması, araçla girilmemesi ve evcil hayvan ile dolaşılmaması için tatilciler tabela ile uyarılıyor. Nesli tehlike altında olan kum zambaklarını koparanlara ise biyolojik çeşitliliği tahrip etmek suçundan 73 bin 747 TL para cezası uygulanıyor.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki Assos bölgesi Antik Liman, Kadırga Koyu, Sokakağzı ve Sivrice Koyu'yla yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oluyor. Temiz denizinin yanı sıra tarihi ve kültürel zenginlikleriyle de ön plana çıkan Assos bölgesi, zengin bir biyolojik çeşitliliği de bünyesinde barındırıyor. Nesli tehdit altında olan Kum Zambakları uzun bir sahile ve Midilli Adası manzarasına sahip, denize girmek isteyenlerin ilk tercih noktalarından biri olan Kadırga Koyu'nun güzelliğine güzellik katıyor. Koyun bir bölümündeki kum zambaklarının doğal yetişme alanı, yaz aylarında tatil ve denize girmek için gelen yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu. Birçok gezginin, çekildikleri fotoğrafları sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaşması sonrasında bilinirliliği artan kum zambaklarının tahrip edilmemesi için bölgedeki işletmeciler, kendi imkanlarıyla koruma sağlıyor. Doğal yetişme alanının çevresini küçük tahta parçaları ile çeviren işletmeciler, kum zambaklarının arasına koydukları tabelalarla alana çadır kurulmaması, araç ile girilmemesi ve evcil ile dolaşılmaması uyarısında bulunuyor.

Bölgedeki bir işletme sahibi arkadaşına yardım eden Volkan Atasoy, Latince adı 'Pancratium maritimum' olan, deniz nergisi olarak da bilinen kum zambaklarının ağustos ayı başında tomurcuklanmaya başlayıp, ekim ayı sonuna kadar çiçek verdiğini söyledi. Atasoy, "Soğan köklü bir bitkidir. Kökleri 2,5 metreye kadar iniyor ve tuzlu suyun yanında olmasına rağmen aslında tatlı suyla besleniyor. Sahillerimize gerekli dikkati gösteremediğimiz için nesli şu anda tehlike altında. Genellikle Ege kıyılarında rastlanabiliyor bu türe. Buradaki işletmeler bu türü korumak için dikkat ediyorlar. Gelenlere uyarılarımızı yapıyoruz, bilgilerini veriyoruz. Koyda en büyük tarla burası ve işletme olarak koruma altında tutmaya çalışıyoruz. Buraya gelenler fotoğraf çektiriyor. Ama bazen koparmaya çalışanlar oluyor. Buraya koyduğumuz tabelanın yanı sıra sözlü olarak da uyarılarımızı yapıyoruz. Koruduğumuz için bu yıl doğal yetişme alanında bir iyileşme oldu ve kum zambakları biraz daha yayıldı" dedi.Nesli tehlike altında olan kum zambaklarını koparanlara ise biyolojik çeşitliliği tahrip etmek suçundan 73 bin 747 TL para cezası uygulanıyor.

'Koparma' cezası 73 bin lira olan Assos'un kum zambakları, ilgi odağı
'Koparma' cezası 73 bin lira olan Assos'un kum zambakları, ilgi odağı
'Koparma' cezası 73 bin lira olan Assos'un kum zambakları, ilgi odağı
'Koparma' cezası 73 bin lira olan Assos'un kum zambakları, ilgi odağı
'Koparma' cezası 73 bin lira olan Assos'un kum zambakları, ilgi odağı
'Koparma' cezası 73 bin lira olan Assos'un kum zambakları, ilgi odağı
'Koparma' cezası 73 bin lira olan Assos'un kum zambakları, ilgi odağı
'Koparma' cezası 73 bin lira olan Assos'un kum zambakları, ilgi odağı
'Koparma' cezası 73 bin lira olan Assos'un kum zambakları, ilgi odağı
'Koparma' cezası 73 bin lira olan Assos'un kum zambakları, ilgi odağı
'Koparma' cezası 73 bin lira olan Assos'un kum zambakları, ilgi odağı
'Koparma' cezası 73 bin lira olan Assos'un kum zambakları, ilgi odağı
'Koparma' cezası 73 bin lira olan Assos'un kum zambakları, ilgi odağı
'Koparma' cezası 73 bin lira olan Assos'un kum zambakları, ilgi odağı
'Koparma' cezası 73 bin lira olan Assos'un kum zambakları, ilgi odağı

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2020 11:07 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Koparma' cezası 73 bin lira olan Assos'un kum zambakları, ilgi odağı - Son Dakika

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