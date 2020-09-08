Köpeğinin ölümüne neden olan köpeği, tüfekle öldürdü iddiası - Son Dakika

EDİRNE'nin Lalapaşa ilçesine bağlı Demirköy köyünde S.Ç., köpeğinin ölümünden sorumlu tuttuğu Ahmet T.'ye ait kangal cinsi çoban köpeği, tüfekle vurarak öldürdüğü iddia edildi.

Olay önceki gün Demirköy köyünde meydana geldi. İddiaya göre merasında koyunlarını otlatan Ahmet T.'nin kangal cinsi köpeğiyle, S.Ç'nin çoban köpeği kavgaya tutuştu. Kavga sonucu S.Ç.'nin çoban köpeği hayatını kaybetti. Olayın ardından köpeğinin ölümüne sinirlenen S.Ç. iddiaya göre sonraki gün koyunların otlatıldığı sırada Ahmet T.'nin kangal cinsi köpeğini, av tüfeğiyle vurdu. Köpek, olay yerinde öldü. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma bölgede inceleme yaparken, S.Ç.'nin silahına el konuldu.Jandarmanın olayla ilgili soruşturması devam ediyor.