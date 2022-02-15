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Köpeğiyle mağazaya gelip 280 TL değerinde montu böyle çaldı - Son Dakika

Köpeğiyle mağazaya gelip 280 TL değerinde montu böyle çaldı

15.02.2022 18:51

Köpeğiyle mağazaya gelip 280 TL değerinde montu böyle çaldı Güvenlik kameralarına anbean yansıyan hırsızlık olayının şüphelisi yakalandı Antalya'nın Manavgat ilçesinde bulunan bir giyim mağazasına yanında köpeğiyle gelen genç kız, işyeri görevlisinin başka müşteriyle ilgilenmesini fırsat...

Köpeğiyle mağazaya gelip 280 TL değerinde montu böyle çaldı

Güvenlik kameralarına anbean yansıyan hırsızlık olayının şüphelisi yakalandı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde bulunan bir giyim mağazasına yanında köpeğiyle gelen genç kız, işyeri görevlisinin başka müşteriyle ilgilenmesini fırsat bilip, ücretini ödemeden montu alıp gitti. Güvenlik kameralarından bulunan hırsızın 15 yaşında olduğu öğrenilirken genç kızın ailesi montun parasını ödemeyi kabul etti.

Montun fiyatının 280 TL olduğunu belirten mağaza çalışanı Perihan Çakmaktepe, hırsızlık olaylarının son günlerde artığını belirterek, esnafları dikkatli olmaya davet etti. Mağaza sahibinin şikayeti üzerine harekete geçen polis ekipleri, görüntülerden belirlediği 15 yaşındaki I.B.'yi kısa sürede yakalayarak ailesine teslim ederken, ailenin montun parasını vermeyi kabul ettiği öğrenildi. Aşağı Hisar Mahallesi Demokrasi Bulvarı üzerinde bulunan giyim mağazasına yanında köpeğiyle gelen genç kız, alıcıymış gibi bazı ürünleri ve fiyatlarını kontrol etti. Giyim mağazası görevlisine bir montun fiyatını soran genç kız, görevlinin bir başka görevliyle ilgilenmesini fırsat bilerek montu eline aldığı gibi köpeğiyle birlikte işyerinden ayrıldı.

"Güvenlik kamerasına yansıdı"

Mağaza görevlisi, genç kızın bir anda kaybolması ve fiyatını sorduğu montun 1 tanesinin eksik olduğunu anlaması üzerine işyerinin güvenlik kameralarını izledi. Güvenlik kamerasında genç kızın yanında köpeğiyle mağazaya geldiği, ürünleri inceler gibi dolaştıktan sonra fiyat sorduğu ve fiyat sorduğu montu ücretini ödemeden alıp elindeki mont ve köpeğiyle birlikte hızla geldiği yönde uzaklaştığını görüldü.

"Şikayette bulunduk"

Mağaza olarak ihtiyaç sahiplerine her zaman gerek ücretsiz gerekse indirim yaparak yardımcı olduklarını belirten işyeri çalışanı Perihan Çakmaktepe, "Ben mesaimi bitirip işyerinden ayrıldığım sırada genç kız köpeğiyle içeri girmiş. O sırada işyerinde sadece patronumuz vardı. Kendisi genç kızdan kısa süre önce gelen müşteriyle ilgilendiği için genç kızla fazla ilgilenememiş. Sadece montu sormuş. Diğer müşteri ile ilgilendiği sırada da genç kız işyerinden ayrılmış. Güvenlik kamerasını işleyince olay ortaya çıktı. Karakola gidip hakkında şikayette bulunduk. En kısa sürede bulunmasını bekliyoruz" dedi.

"Polis kısa sürede buldu"

Mağaza sahibinin şikayetinin ardından şüpheliyi yakalamak için harekete geçen Manavgat Emniyet Müdürlüğü Şelale Polis Merkezi ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden belirledikleri 15 yaşındaki suça sürüklenen çocuk I.B.'yi kısa sürede yakalayarak ailesine teslim etti. I.B.'nin ailesinin montun parasını mağazaya ödemeyi kabul ettiği öğrenildi.

Köpeğiyle mağazaya gelip 280 TL değerinde montu böyle çaldı
Köpeğiyle mağazaya gelip 280 TL değerinde montu böyle çaldı
Köpeğiyle mağazaya gelip 280 TL değerinde montu böyle çaldı

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Türk Lirası, Manavgat, Antalya, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Köpeğiyle mağazaya gelip 280 TL değerinde montu böyle çaldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Köpeğiyle mağazaya gelip 280 TL değerinde montu böyle çaldı - Son Dakika
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