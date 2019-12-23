Köpek balığı saldırısına uğrayan sörfçü helikopterle kurtarıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Köpek balığı saldırısına uğrayan sörfçü helikopterle kurtarıldı - Son Dakika

Köpek balığı saldırısına uğrayan sörfçü helikopterle kurtarıldı

6 saat önce

Köpek balığı saldırısına uğrayan sörfçü helikopterle kurtarıldıVIDEO YOKABD, (DHA) ? ABD'nin Santa Barbara sahilinde sörf yaparken köpek balığı saldırısına uğrayan ve bacağından ısırılan adamı sahil güvenlik kurtardı, kurtarılma anları kameraya yansıdı.

Köpek balığı saldırısına uğrayan sörfçü helikopterle kurtarıldı

VIDEO YOK

ABD, (DHA) ? ABD'nin Santa Barbara sahilinde sörf yaparken köpek balığı saldırısına uğrayan ve bacağından ısırılan adamı sahil güvenlik kurtardı, kurtarılma anları kameraya yansıdı.

Santa Barbara sahilinde hafta sonu sörf yaparken 4,5 metre boyunda bir köpek balığının saldırısına uğrayan 37 yaşındaki sörfçü Los Angeles Sahil Güvenlik tarafından helikopterle denizden kurtarıldı. Sörfçüyü bacağından ısıran köpek balığının, adamı bir süre suyun altında sürüklediğı belirtildi. Yaralanan sörfçüye yardımına gelen başka bir teknede ilk müdahale yapılırken, kan kaybını önlemek için sörfçünün bacağına turnike atıldı. Bölgeye gelen Sahil Güvenlik Helikopteri, yaralı sörfçüyü tekneden alarak hastaneye götürdü. Kurtarma anları kameraya yansırken, sörfçünün sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Köpek balığı saldırısına uğrayan sörfçü helikopterle kurtarıldı

Santa Barbara, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 11:41 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Dansçı lise öğrencisinin bıçaklandığı olay sonrası yaşananlar güvenlik kamerasında
Otomobilde yanında oturan sevgilisinin dilini kesip, çeşitli yerlerinden yaraladı! Beşiktaş'ta denizcilik eğitim verilen lisenin iskelesinde ceset bulundu Cumhurbaşkanı Erdoğan 50 milyonuncu yolcuya plaket verdi

Son Dakika Haberleri
18:00 'Kıran 10' operasyonunda silah ve mühimmat bulundu - Son Dakika
18:00 Bakırköy'de dansçı genci bıçaklayan şüpheli hakkında yakalama kararı - Son Dakika
18:00 Guy Ritchie'nin yeni filmine dev kadro - Son Dakika
18:00 Kafede unutulan döviz ve altın dolu çanta sahibine teslim edildi - Son Dakika
17:59 Kuyuya düşen 6 köpek yavrusu kurtarıldı - Son Dakika
16:04 Otomobilde yanında oturan sevgilisinin dilini kesip, çeşitli yerlerinden yaraladı! - Son Dakika
15:56 Beşiktaş'ta denizcilik eğitim verilen lisenin iskelesinde ceset bulundu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2019 18:06:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Köpek balığı saldırısına uğrayan sörfçü helikopterle kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]