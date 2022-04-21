Son dakika haberi... Köpek kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi... Köpek kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı

21.04.2022 09:39

Bir son dakika haberine göre Adana'da köpeğin saldırmasından dolayı çıkan kavgada 1 kişiyi öldürdüğü, 2 kişiyi yaraladığı öne sürülen zanlı tutuklandı.

Adana'da köpeğin saldırmasından dolayı çıkan kavgada 1 kişiyi öldürdüğü, 2 kişiyi yaraladığı öne sürülen zanlı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre olay, 15 Mayıs 2021'de saat 19.00 sıralarında Seyhan ilçesi Mestanzade Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Naim Ünal D.'nin (37) bahçesinde beslediği köpek mahalledeki çocuklara saldırdı. Bunun üzerine komşuları Naim Ünal D.'ye tepki gösterince mahalleli arasında husumet başladı. Olay günü aynı sokakta yaşayan Ufuk Yücel (37), kardeşi Kubilay Yücel (27) ile birlikte komşusu Naim Ünal D'nin evine gitti. Taraflar arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile Kubilay Yücel, Naim Ünal D.'nin yanındaki arkadaşı Sedat Yiğit'i (21) kolundan bıçakladı. Naim Ünal D. de belinden çıkarttığı tabancayla ateş açtı. Silahtan çıkan kurşunlar Ufuk Yücel'in bacağına ve beline, Kubilay Yücel'in bacağına ve o sırada sokaktan geçen Ebubekir C.'nin (46) koluna isabet etti. Yücel kardeşler ile Ebubekir C. kanlar içerisinde yere yığılırken, Nami Ünal D. olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyan mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, zanlının izine rastlayamadı. Hastanedeki tedavileri tamamlanan yaralılar ise taburcu edildi. Evine dönen Ufuk Yücel, 6 Haziran 2021'de yeniden rahatsızlanınca yakınları tarafından hastaneye götürüldü. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Yücel, 2 gün sonra hayatını kaybetti. Adana Adli Tıp Kurumu'nda otopsisi yapılan Yücel'in cenazesi defnedildi.

Silahlı kavganın olduğu günden bu yana çalışmalarını sürdüren cinayet dedektifleri, şüphelinin Mestanzade Mahallesi'ndeki evine döndüğünü tespit etti. Ekipler, 18 Nisan gecesi saklandığı eve düzenlediği operasyonla zanlıyı gözaltına aldı. Emniyete götürülen zanlı ifadesinde, "Bana sürekli küfür edip tartışma çıkarıyorlardı. Olay günü çıkan kavgada üzerime bıçakla geldiler. Ben de kendimi korumak için tabancayla ateş açtım" dedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Naim Ünal D., çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

(Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya/İHA)

Son dakika haberi... Köpek kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı
Son dakika haberi... Köpek kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı
Son dakika haberi... Köpek kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı
Son dakika haberi... Köpek kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı

YORUMLAR
500
Son dakika haberi: Balıkesir'de alacak verecek kavgası kanlı bitti: Baltayla öldürüldü Son dakika haberi: Balıkesir'de alacak verecek kavgası kanlı bitti: Baltayla öldürüldü Son Dakika | Mersin'de iki kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı Son Dakika | Mersin'de iki kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Köpek kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika


Son Dakika
10:07 Selcan Ana'nın hayatını kaybettiği Kuruluş Osman dizisinde dün akşam neler oldu?
10:03 Tokat'ta "dinamik görünümlü saat" alarmı: Bomba sanıldı, yollar kapatıldı
09:57 Fransa cumhurbaşkanı adayları arasında "başörtüsü" ve cami tartışması! Le Pen: Yasaklayacağım, Macron: İç savaş çıkarırsınız
09:57 Demet Özdemir iddialı kıyafetiyle ayna karşısında poz verdi, müstakbel eşi Oğuzhan Koç'tan yorum gecikmedi
09:53 İstanbul TÜGVA binasında korkutan patlama! Polis, kadın zanlının izini sürüyor
09:47 Oğlum dizisinde dün akşam neler oldu? Efe ve Zeynep neden gözaltına alındı?
09:34 1000 sivilin mahsur kaldığı Mariupol şehri hakkında konuşan Kadirov: Öğleden önce ya da öğleden sonra kontrol Rusya'ya geçecek
09:29 Gaziosmanpaşa'da patlama meydana geldi! Polis geniş güvenlik önlemleri aldı
09:26 Sadakatsiz dizisinde dün akşam neler oldu? Asya ve Volkan'ı gören Derin nasıl bir plan yaptı?
08:57 Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisinin başrol oyuncusu, kızının adını Pera koyacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2022 10:11:30. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberi... Köpek kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement