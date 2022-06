'Köpek' tartışmasında 3 kişinin öldürüldüğü sokakta can dostlarını beslediler

İZMİR'de Ali İhsan Kılıç'ın (62), köpek beslediği için kavga ettiği komşusu Yahya Köşek (61), eşi Meryem Köşek (57) ve kızları Funda Güçlü'yü (37) tabancayla vurarak öldürmesine tepki gösteren Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) üyeleri, cinayetin işlendiği mahalledeki sokak köpeklerini besledi.

Olay, 10 Haziran günü saat 16.00 sıralarında, Bayraklı ilçesi Orgeneral Nafiz Gürman Mahallesi 7171/1 Sokak'ta meydana geldi. Ali İhsan Kılıç ile Yahya Köşek, olaydan 5 gün önce kavga etti. Kavganın ardından Kılıç'a ait evin önünde karşılaşan ikili yine tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Ali İhsan Kılıç, çıkardığı tabancayla Yahya Köşek, eşi Meryem Köşek ve 2 çocuk annesi kızı Funda Güçlü'ye ateş etti. Çağırılan sağlık görevlilerince ambulanslarla Ege Üniversitesi Hastanesi ile Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Ali İhsan Kılıç'ın suç aletiyle yakalanıp gözaltına alındığı olay, cep telefonu kamerasıyla da görüntülendi. Görüntülerde, Kılıç'ın elinde tabancayla 3 kişiyi vurduğu ve ailenin diğer üyelerinin ona engel olmak istediği anlar yer aldı.

OLAY, KÖPEKLERİ BESLEDİKLERİ İÇİN YAŞANMIŞKöşek ve ailesinin sokak köpeklerine yemek verdiği, Kılıç'ın, duruma tepki gösterince çıkan tartışmada olayı gerçekleştirdiği belirtildi. Nevşehirli iki ailenin, daha önce de birkaç kez aynı nedenle tartıştıkları ve bu yüzden evlerinin arasına branda çektikleri öğrenildi.Yahya ve Meryem Köşek çifti ile 2 çocuk annesi kızları Funda Güçlü'nün cenazeleri, geçen cumartesi günü Doğançay Mezarlığı'nda yan yana toprağa verildi. Ali İhsan Kılıç ise tutuklandı. Kılıç'ın, emniyetteki ifadesinde, Köşek ailesiyle sokak köpeği konusunda zaman zaman tartışmalar yaşadıklarını, olay günü de ailenin beslediği sokak köpeklerinden birinin torununu korkuttuğu için olayı gerçekleştirdiğini, olay anında şekerinin yükseldiğini ve o anları hatırlamadığını söylediği öğrenildi.HAYVANSEVERLERDEN DESTEKHAYTAP üyeleri de olaya tepki gösterdi. Cinayetin işlendiği mahalleye gelip, aileye taziye ziyaretinde bulunan hayvanseverler, sokak köpeklerini besledi. Aileye her konuda desteklerinin süreceğini belirten HAYTAP Basın Sözcüsü Şule Baylan, "Acılı ailenin her zaman yanında olacağız. Hukuksal anlamda da ne gerekiyorsa destek vereceğiz. Cinayetin sebebi sokaktaki hayvanların beslenmesi. Devletin önlem alması, özel koruma yasası çıkarılması gerekiyor" dedi.'HAYVAN BESLEMEK KÖTÜ BİR ŞEY Mİ?'Babası, annesi ve ablası öldürülen, kendisi de başından sopayla yaralanan evli, 1 çocuk annesi Filiz Topaloğlu ise "O gün oradaydım. Önceden köpek meselesinden kavga edilmiş, haberim yoktu. Ben o gün tesadüfen oradaydım. Kavga çıkınca kendimi olayın içinde buldum. 35 yıllık hayatımda hep bahçemizde köpek vardı. Ailemizde hayvan sevgisi her zaman vardı. Hayvan besledikleri için o gün 3 canımı kaybettim. Hayvan beslemek kötü bir şey mi? Kelimeler boğazıma düğümleniyor. Diyecek hiçbir şeyim yok. Adalet bir an önce yerini bulsun. Annem, babam ve kardeşim rahat uyusun" diye konuştu.Eşi, kayınpederi ve kayınvalidesi öldürülen Rıdvan Güçlü (38) de ailesinin hayvanlara olan düşkünlüğünü hatırlatıp, kendisine taziyeye ve desteğe gelen hayvanseverlere teşekkür etti.

?