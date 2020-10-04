Köpeklerin bulduğu kafatasının Mehmet Ali Koran'a ait olduğu ortaya çıktı - Son Dakika

Köpeklerin bulduğu kafatasının Mehmet Ali Koran'a ait olduğu ortaya çıktı

Koran'ın 4 yakın arkadaşı cinayet şüphelisi olarak gözaltına alındı

MUĞLA - Bodrum'da 24 Aralık 2019 tarihinden bu yana kendisinden haber alınamayan ve 7 ay sonra bölgede bulunan insan kafatasını inceleyen ekipleri kafa tasının Mehmet Ali Koran'a ait olduğu tespit etti. Cinayetten şüphelenen polis ekipleri Koran'ın 4 yakın arkadaşını gözaltına alındı.

İçmeler Bölgesinde bir tersane çalıştığı sırada ortadan kaybolan ve kendisinden bir daha haber alınamayan 36 yaşındaki Mehmet Ali Koran ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. 16 Temmuz günü sokak köpekleri tarafından bulunan bir kafatası üzerinde yapılan incelemeler sonrasında kafatasının kayıp şahıs Koran'a ait olduğu ve şahsın bir cinayete kurban gittiği değerlendirildi. Soruşturmayı derinleştiren Muğla Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri Koran'ın 4 yakın arkadaşını cinayet şüphesiyle gözaltına alındığı öğrenildi.