Köpeklerin saldırısına uğrayan karaca tedavi altına alındı - Son Dakika

Karabük'te, köpeklerin saldırısından köylüler tarafından kurtarılan yaralı karaca tedavi altına alındı.

Safranbolu ilçesine bağlı Ovacuma köyü Uluyahla mevkisinde ormanlık alanda köpekler tarafından saldırıya uğrayan karaca İş İnsanı Sinan Giray Türkkorkmaz, Tevfik Er ve Sedat Kalaycı kurtardı. Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Karabük İl Müdürlüğüne haber verilmesinin ardından yaralı karacanın koruma altına alınmasını sağlandı. Yaralı karaca, ekipler tarafından ilk müdahalenin ardından veterine götürdü.

Veteriner kliniğinde tedavisi yapılan karaca, Gökçebey'e hayvan bakım barınağkna gönderildi. Karacanın tedavisinin tamamlanmasının ardından doğal yaşamına sevk edileceği öğrenildi.

Karacayı kurtaranlardan Sinan Giray Türkkorkmaz, Ulayayla, Ovacıma, Keltepe, Sarıçiçek gibi bölgelerde kaçak avlanma yapılarak karacaların sebepsiz yere öldürüldüğünü ifade etti. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından sürecin takip edildiğini vurgulayan Türkkorkmaz, yine de vatandaşların bir şekilde ekosisteme zarar vererek karacaları avladıklarını kaydetti.

Özellikle karacaları avlamak için ormana giden avcıları eleştiren Türkkorkmaz, "Kozalak düşmesinden bile korkan ve sadece savunması koşmak olan, arkasında ayı, çakal ya da kurdun olduğu bu mazlum hayvana insanlar nasıl tetik düşürüyor onu bilemiyorum" dedi. - KARABÜK