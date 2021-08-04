Köprü korkuluklarını yıkan araç dere yatağına uçtu: 1 yaralı - Son Dakika

Köprü korkuluklarını yıkan araç dere yatağına uçtu: 1 yaralı

Çorum'un Boğazkale ilçesinde, köprü korkuluklarını yıkan araç dere yatağına uçtu.

Çorum'un Boğazkale ilçesinde, köprü korkuluklarını yıkan araç dere yatağına uçtu. Meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza Boğazkale- Sungurlu yolunda meydana geldi. Yozgat'tan Sungurlu istikametine seyir halinde olan Yüksel Alıcı (41) yönetimindeki 66 FE 053 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak köprü korkuluklarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle köprü korkuluklarını yıkan araç dere yatağına uçtu. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Yüksel Alıcı yaralandı. Yaralı sürücüsü olay yerine çağrılan ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam etti bildirildi. - ÇORUM

Son Dakika

Son Dakika: Konya'da aynı aileden 7 kişiyi öldüren katil zanlısı Mehmet Altun yakalandı

Cinnet geçirip eski sevgilisini öldüren sanıktan dehşete düşüren ifadeler: Bıçağı çıkardığımı hatırlıyorum

Hem uyuşturucu ile yakalandı, hem de emniyette canlı yayın açarak polisi tehdit etti

Fenerbahçe'de, Caner'in yeri hemen doldu! Kasımpaşa'dan Çağtay Kurukalıp ile anlaşma sağlandı

Duygularını gizleyemedi! Spiker, gördüğü manzara karşısında "Her yer yanmış" diyerek ağladı

Evden gelen pis koku harekete geçirdi! Ölü bulunan genç, arkasında sır dolu bir cümle bıraktı

Büyü yaptığını iddia edip arkadaşını öldürdü! Katil zanlısının cebinden 100 kişilik ölüm listesi çıktı

Oyuncu Furkan Kızılay, üç gün önce tatil yaptığı bölgeye bu sefer yangınla mücadele için geldi