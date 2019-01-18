Son Dakika Haberleri: Köprübaşı'nda Ağıllar Dezenfekte Ediliyor

Köprübaşı'nda Ağıllar Dezenfekte Ediliyor

49 dakika önce

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Manisa Damızlık Koyun, Keçi Yetiştiricileri Birliği işbirliğiyle hayata geçirdiği ağıl dezenfeksiyon uygulaması il genelinde devam ediyor.

Köprübaşı'nda Ağıllar Dezenfekte Ediliyor, System.String[]
Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Manisa Damızlık Koyun, Keçi Yetiştiricileri Birliği işbirliğiyle hayata geçirdiği ağıl dezenfeksiyon uygulaması il genelinde devam ediyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesinin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Manisa Damızlık Koyun, Keçi Yetiştiricileri Birliği ile işbirliğiyle geçtiğimiz başlatılan ve büyük yarar sağlayan küçükbaş hayvan ağılı dezenfeksiyon uygulaması bu yıl da tüm hızıyla sürdürülüyor. Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Haşereyle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uygulaması gerçekleştirilen proje kapsamında Köprübaşı'nda da küçükbaş hayvan ağıllarının dezenfeksiyon uygulaması ücretsiz olarak yapılıyor. Uygulama esnasında hayvan üreticilerine karasinekle mücadele yöntemleri ile verimin arttırılmasına yönelik bilgilendirme broşürü de dağıtılıyor.

Proje hakkında bilgi veren Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Talip Akbaş, projeye ilk olarak geçtiğimiz yıl başlanıldığını ve gerçekleştirilen uygulamayla yaklaşık 100 bin olan yeni doğan ölümünün yüzde 40 oranında azaldığını belirtti. Uygulamanın il genelinde Damızlık Birliğine kayıtlı hayvan ağıllarında yapıldığını aktaran Sağlık İşleri Daire Başkanı Talip Akbaş, "Damızlık Birliği'nin sağladığı ilaçlarla projeyi Manisa Büyükşehir Belediyemiz yürütüyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'ün talimatıyla Manisalı hayvan üreticilerinin gelirlerine daha çok katkı olması, yaptıkları işle ilgili daha iyi sonuç almaları adına biz de bu projede yürütücü olduk. Amacımız yeni doğan ölümlerini daha da aşağıya çekerek daha çok destek verebilmek" dedi. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 01:27 Kaynak: İHA

Köprübaşı, Manisa, Güncel
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