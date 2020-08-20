Koray Avcı ilk defa Bodrum Antik'te sahne aldı

Bodrum Antik Tiyatro'da düzenlediği açık hava konserleri hız kesmeden devam ediyor. Koray Avcı, önceki akşam Bodrum Antik Tiyatro'da sevenleriyle buluştu.

İlk albümünü 28 Ağustos 2015'de çıkardığını belirterek, "5 yılda dördüncü albümüm, yine 28 Ağustos'ta çıkacak. Özellikle böyle olmasını istedim. Bana şans getireceğini düşünüyorum" dedi.

Sezen Aksu'nun 'gidiyorum' şarkısını aldığını belirten Koray Avcı, şarkısını ilk kez Bodrum Antik Tiyatro'da okudu. Konser öncesinde basın mensupları ile bir araya gelen ve pandemi döneminde şiir yazdığını, ilerleyen zamanlarda şiir kitabı çıkaracağını belirten Koray Avcı "Oyuncu olmayı düşünürüm, ancak kendi yazdığım senaryoyu oynarım. Herkes her işi yapabilir algısı yapmak istemiyorum ama sinema geçmişim olduğu için oyunculuğa da adım atabilirim" şeklinde konuştu.

"Tek derdim sahneye çıkmak"

Avcı, "Bildiğimiz, değer verdiğimiz sanatçıların hepsi son nefesine kadar konser yok mu demişler. Biz daha 5 yıldır bir şeyler yaptığımıza inanıyoruz. Bunun hakkını sonuna kadar vermeliyiz. Ben sahneye çıkmadan duramıyorum. Sahneye çıkmadığım zaman, kendimi çok büyük boşlukta hissediyorum" dedi.

Kadına şiddete dikkat çekmek için sahnede saçlarını taradı

Konser sırasında kadına şiddet konusuna da dikkat çeken Koray Avcı, "Kadın saçlarını aynaya bakarak tarıyorsa, mutlaka bir erkek tarafından üzülmüştür. Taramıyorsa dünya dönmüyordur. Kadının olmadığı yerde medeniyet olmaz, şarkı olmaz, kadının olmadığı yerde hiçbir şey olmaz. Ben artık Türkiye'nin, dünyanın hiçbir yerinde kadına şiddet duymak görmek istemiyorum. O yüzden şiir okumuyorum, onun yerine saçlarımı tarıyorum" diyerek, sahnede saçlarını taradı.

Koray Avcı'nın bu davranışı sevenleri tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı. - MUĞLA