Kordsa, Sürdürülebilir Markalar Konferansı'nda

Kordsa CEO'su Ali Çalışkan Sürdürülebilir Markalar 2019 kapsamında Sürdürülebilirlik Akademisi Yönetim Kurulu Üyesi Semra Sevinç ile "İyi Yaşamı Yeniden Tasarlamak" üzerine ilham veren bir sohbet gerçekleştirdi. Çalışkan, Kordsa olarak yaşamdan ilham alarak yaşamı güçlendiren, açık inovasyonla sektörde fark yaratan, sürdürülebilir çevreci teknolojiler ürettiklerinden bahsetti.

Kordsa, "İyi Yaşamı Yeniden Tasarlamak" ana teması ile yola çıkan Sürdürülebilir Markalar Konferansı'nın katılımcıları arasında yer aldı. Kordsa CEO'su Ali Çalışkan Sürdürülebilir Markalar Konferansı kapsamında 4 Nisan'da, Sürdürülebilirlik Akademisi Yönetim Kurulu Üyesi Semra Sevinç ile "İyi Yaşamı Yeniden Tasarlamak" üzerine bir sohbet gerçekleştirdi. Yaşamdan ilham alarak yaşamı güçlendirdiklerine vurgu yapan Çalışkan, "'İyi yaşamı yeniden tasarlamak' teması vizyonumuzla çok örtüşüyor. Lastik güçlendirme teknolojilerinde geliştirdiğimiz inovasyonlarla sürtünme direncini azaltarak, kompozit teknolojilerinde ise araçların daha hafif ve dayanıklı olmasını sağlayarak yakıt tüketimini azaltıyor, böylece ulaşımı daha güvenli ve sürdürülebilir kılıyoruz. Yaşamdaki mutluluk ve huzur veren, güvende hissettiren, en eşsiz anlardan ilham alıyor, bu ilhamı bu anları korumak, sürekli kılmak ve çoğaltmak için kullanıyoruz. Siz bizi görmüyorsunuz ama biz teknolojilerimizle yaşamın her alanında varız ve daima mevcut teknolojinin daha iyisini tasarlamak için çalışıyoruz. Ürettiğimiz bu teknolojilerinin varlığını hissetmeyebilirsiniz ama yokluğu kendini hemen gösterir," ifadesi ile iyi yaşama sağladıkları katkılardan bahsetti.

Kordsa geçen yıl da Sürdürülebilir Markalar Konferansı'nda yer almış ve ulaşımı yeniden tasarlayan teknolojilerini aktarmıştı. Çalışkan, geçen yılki konferanstan bu yana, Türkiye, ABD, Brezilya, Tayland ve Endonezya'daki 11 üretim tesisinde 4.500'ü aşkın çalışanıyla sürdürülebilirlik alanında gerçekleştirdiği yeni ürünleri ve teknolojileri dinleyiciler ile paylaştı. Kordsa CEO'su Ali Çalışkan, açık inovasyon anlayışı ile çalışmalarını tamamlayıp sundukları yeni çevre dostu yapıştırma teknolojisi hakkında da bilgiler verdi ve sürdürülebilir bir gelecek için sektörün tüm oyuncularını iyi yaşamı yeniden tasarlamaya davet etti.