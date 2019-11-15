Kore animasyonları Türk izleyicisiyle buluştu

Beşiktaş'taki Bahçeşehir Üniversitesi kampüsünde düzenlenen Kore Animasyon Günleri (KAG), Kore animasyonunun önemli çalışmalarını Türk izleyicisiyle buluşturdu.

Kore Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu ve Bahçeşehir Üniversitesi Çizgi Film ve Animasyon bölümü ortaklığında ilk kez düzenlenen etkinliğin açılışında konuşan Kore Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Jessy Yeunju Jang, iki ülke arasındaki işbirliklerinden memnuniyet duyduğunu vurguladı.

Türkiye ve Kore'nin bugüne kadar çeşitli alanlarda işbirliklerinde bulunduğunu hatırlatan Jessy Yeunju Jang, özellikle kültürel alanda 2013'te İstanbul Dünya Kültür Fuarı ve 2017 Kore Diplomatik ilişkilerinin 60'ıncı yıl dönümü töreni gibi çeşitli etkinliklerle ilişkilerin güçlendirildiğini ifade etti.

Jessy Yeunju Jang, "Türklerin Kore kültürüne olan ilgisi gün geçtikçe artmaktadır. Farklı alanlarda birlikteliğimizi arttırmak adına düzenlenen Kore Animasyon Günleri etkinliği sayesinde Türkiye'de son günlerde büyük ilgi görmeye başlayan Kore animasyonu hakkında popülerliğin artması ve ilgili ticari kuruluşlar, yayın kuruluşları ve eğitim kurumları uzmanlarının etkileşimleri aracılığıyla iki ülke işbirlikleri için iyi fırsatların oluşması temenni ediyorum." diye konuştu.

TRT Çocuk Koordinatörü Mustafa Bora Durmuşoğlu da animasyonun artık, reklam ve pazarlama sektörünün dilinden düşürmediği 360 derecelik bir dünyanın en önemli aktörlerinden birisi olduğunu dile getirerek, "Televizyon ekranlarından dışarıya çıkmış, tüm dijital mecralarda, etkinliklerde, müzikallerde, aplikasyonlarda, mobil oyunlarda, dergilerde, lisanslı ürünlerde ve tabii sinema filmlerinde karşımıza çıkan bu sektörü çok daha ileriye taşımak mümkün. Hem sektörün öncüsü olan kanalımız, hem de bize içerik üreten yapımcılarımız bu bakış açısıyla aralıksız olarak çalışmaya devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

International Emmy Kids Award for Preschool'a aday olan FunnyFlux"n yaratıcı yönetmeni Jung Jin Hong ise 1950 Güney Kore savaşına değinerek, Türkiye'nin yardımıyla bu savaşın bittiğini ve bu yüzden iki ülkenin kardeş olduğunu belirtti. Jung Jin Hong, "Türkiye'ye gelmeyi çok istiyordum. Böyle özel bir günde geldiğim için de çok mutluyum. Biz bu işe 1967'de 'tiyatral' dediğimiz animasyon şekliyle başladık. 1990'lı yıllardan sonra ise kendi animasyonlarımız dışarıdan getirilenden ziyade daha çok izlenmeye başlandı. 2000'li yıllara kadar bu şekilde devam etti. 2000'li yıllardan sonra farklı model ve tekniklerle buralara kadar gelindi." dedi.

BAU Çizgi Film ve Animasyon Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nazlı Eda Noyan da Kore karakter tasarımlarının çok iyi olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu:

"Kore, oyun tasarımında da çok verimli ve fazla iş üreten bir ülke. Dolayısıyla Türkiye'de de belirli bir fan kitlesi var. Son yıllarda Türkiye'deki üniversitelerde animasyon üzerine bölümler açılmaya başladı ve insan kaynağı ve fonlama eksiği var. Biz bu bölümlerin maddi anlamda daha fazla destek görmesini istiyoruz. Bu Türkiye'de bebek sektör dediğimiz bir sektör. Animasyonun kültürel ve ekonomik değeri yeni yeni anlaşılıyor. Bunu önemseyen ve destekleyen devlet kurumları da mevcut. Dolayısıyla ben bu sektörden umutluyum. Bu tür etkinlikler ve festivaller de bu umudu yeşertiyor. Devletin yanı sıra özel sektör desteği de bu sektör için çok önemli. Bunun öneminin farkına varırsak üretim anlamında Türkiye'nin önünde hiçbir şey duramaz."

EBS-Kore Eğitim ve Yayın Sistemi Animasyon Bölümü Başkanı Han Kil Nam'ın da katıldığı etkinlikte, Köpekler Adası, Kabakçığın Hayatı filmlerinin animasyon yönetmeni Kim Keukuleire öncülüğünde üniversite ve lise öğrencilerine yönelik atölyeler de düzenlendi.