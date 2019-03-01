Son Dakika Haberleri: Kore Bağımsızlık Hareketinin 100. Yılı

Kore Bağımsızlık Hareketinin 100. Yılı

1 saat önce

Kore bağımsızlık hareketinin başlangıcının 100. yılı Güney Kore genelinde düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Kore Bağımsızlık Hareketinin 100. Yılı, System.String[]
Kore bağımsızlık hareketinin başlangıcının 100. yılı Güney Kore genelinde düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Kore'nin Japonya'ya karşı bağımsızlık hareketini başlattığı 1 Mart 1919'un 100. yılı dolayısıyla başkent Seul başta olmak üzere ülke genelinde çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Seul'deki Gwanghwamoon Meydanı'ndaki kutlamaya sabahın erken saatlerinden itibaren her yaştan on binlerce Koreli, yöresel kıyafetleri "Hanbok" giyerek katıldı.

Ülkelerinin bayraklarının yanı sıra mavi renkli Birleşik Kore bayrağı ve ABD bayrakları taşıyan Koreliler, halk müzikleri eşliğinde dans edip hep bir ağızdan şarkılar söyledi.

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, burada yaptığı konuşmada, Korelilerin bağımsızlık gününü kutladı.

Öte yandan hükümet karşıtı sağcı gruplar, bağımsızlık gününde ayrı etkinlikler düzenledi. Muhalif gruplar, ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında Vietnam'ın başkenti Hanoi'de yapılan zirvede anlaşmaya varılamamasını kutladı.

ABD, İsrail ve Kore bayrakları taşıyan gruplarla Moon'un destekçileri arasında sözlü atışmalar yaşanırken, polis olayların büyümemesi için geniş güvenlik önlemleri aldı.

1 Mart Bağımsızlık Hareketi

Japon egemenliğine karşı Koreli aydınlar ve din adamları 1 Mart 1919'da bildirge yayımlayarak halk hareketine öncülük etmişti.

Kore'nin Japon egemenliğinden kurtulması amacıyla başlayan halk hareketi sonucunda Koreliler bağımsızlığa kavuşamamış ancak Şanghay'da Kore Geçici Hükümeti'nin kurulmasını sağlamıştı.

Kuzey ve Güney Kore'nin ortak bayramlarından biri olan Bağımsızlık Hareketi, her yıl 1 Mart'ta iki ülkede coşkuyla kutlanıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 02:33 Kaynak: AA

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