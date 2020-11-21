Kore Gazisi askeri törenle uğurlandı - Son Dakika

Kore Gazisi askeri törenle uğurlandı

21.11.2020 16:07
Kore Gazisi askeri törenle uğurlandı, System.String[]

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde hayatını kaybeden 90 yaşındaki Hacı Hüseyin Sarıel, düzenlenen askeri törenle Bartın'da son yolculuğuna uğurlandı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde hayatını kaybeden 90 yaşındaki Hacı Hüseyin Sarıel, düzenlenen askeri törenle Bartın'da son yolculuğuna uğurlandı.

Yaşlılığa bağlı rahatsızlığından dolayı Kore gazisi Hacı Hüseyin Sarıel dün akşam yaşamını yitirdi. Sarıel'in Türk bayrağına sarılı tabutu Çaycuma'da evinin önünde helallik alındıktan sonra Bartın'ın Kozcağız ilçesine bağlı Bedil köyüne getirildi. Burada düzenlenen öğle namazına müteakip düzenlenen askeri törenin ardından Kore gazisi Sarıel, aile mezarlığında toprağa verildi. - ZONGULDAK

Kore Gazisi askeri törenle uğurlandı
Kore Gazisi askeri törenle uğurlandı
Kore Gazisi askeri törenle uğurlandı
Kore Gazisi askeri törenle uğurlandı

Zonguldak, Çaycuma, Bartın, Kore, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kore Gazisi askeri törenle uğurlandı - Son Dakika


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