Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı

6 saat önce

Bolu'nun Mengen ilçesinde hayatını kaybeden 91 yaşındaki Kore gazisi İsmail Ulaş'ın cenazesi toprağa verildi.

Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]

Bolu'nun Mengen ilçesinde hayatını kaybeden 91 yaşındaki Kore gazisi İsmail Ulaş'ın cenazesi toprağa verildi.

Rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü İstanbul'daki hastanede yaşamını yitiren Ulaş için Gökçesu Beldesi'ne bağlı Çorakmıtırlar Köyü'nde ikindi namazı sonrası cenaze töreni düzenlendi.

Cenaze törenine Ulaş'ın ailesi, Bolu Vali Yardımcısı Çağlayan Kaya, Mengen Kaymakam Vekili Betül Büyüklılıç, Gökçesu Beldesi Belediye Başkanı Vahit Aydın ve vatandaşlar katıldı.

Törenin ardından Ulaş'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, askerler tarafından cenaze aracına taşındı. Ulaş, daha sonra köy mezarlığına defnedildi.

Mengen, Bolu, Kore, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 07:36 Kaynak: AA
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