Körfez fotoğraf yarışmasında ödüllerin sahipleri belirlendi - Son Dakika

Körfez fotoğraf yarışmasında ödüllerin sahipleri belirlendi

Körfez Belediyesi kentin tanıtımına katkı sağlamak ve görsel arşiv oluşturmak adına düzenlediği ve 566 fotoğrafın katıldığı 1. Ulusal Fotoğraf Yarışması'nda derece alan eserler belirlendi.

Körfez fotoğraf yarışmasında ödüllerin sahipleri belirlendi, System.String[]

Körfez Belediyesi kentin tanıtımına katkı sağlamak ve görsel arşiv oluşturmak adına düzenlediği ve 566 fotoğrafın katıldığı 1. Ulusal Fotoğraf Yarışması'nda derece alan eserler belirlendi.

Körfez'in eşsiz değerlerini fotoğraf kareleri ile ölümsüzleştirmek ve şehrin tanıtımına katkı sağlamak için Körfez Belediyesi tarafından düzenlenen ödüllü fotoğraf yarışmasında dereceye girenler belli oldu. Kocaeli Bağımsız Fotoğrafçılar Topluluğu iş birliğinde ilki düzenlenen fotoğraf yarışmasına profesyonel ve amatör toplam 566 eser ile katılım sağlandı. Tek kategoride düzenlenen yarışmaya gönderilecek fotoğraflar için 2017 yılından önce olmaması ve Körfez sınırları içerisinde çekilmiş olması şartı arandı. Mayıs ayında tamamlanması planlanan ama pandemi süreci dolayısıyla 1 Ekim'e kadar uzatılan yarışmada sürenin dolması ile birlikte jüri üyeleri bir araya geldi ve fotoğrafları değerlendirdi.

Fotoğrafların değerlendirildiği jüride, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Başkan Yardımcısı Osman Yurt, KBFT Yönetim Kurulu Başkanı ve fotoğraf sanatçısı Kemal Kaya, KOÜ GSF Fotoğraf Bölümü Öğretim E. Ali Fuat Altın, Fotoğraf Sanatçısı Sadık Saka, Kocaeli Üniversitesi Öğretim Elemanı Oylum Tunçelli ile Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Bülent Gülal yer aldı. Yarışmaya katılan fotoğraflar, Körfez Belediyesi internet adresi üzerinden yüklenmesi sayesinde bilgi kaybı yaşanmadı. Jüri üyeleri tarafından katılımcı isimlerinin saklı tutularak yapıldığı değerlendirme, 4 ayrı tur halinde yapıldı ve en son finale kalan fotoğraflar arasından ilk 3, mansiyon ve jüri özel ödülü belirlendi. Değerlendirme sonucunca birinciliği Körfez Sahili ve Kar isimli fotoğrafı ile Murat İbranoğlu kazanırken, ikinciliği Hasan Zer, üçüncülüğü ise Merve Özer kazandı. Mansiyon ödülü Sare Kural'ın olurken, Jüri Özel Ödülünün sahibi ise Adnan Teymur oldu.

Ayrıca yarışmada 45 fotoğraf için de sergileme ödülü verildi. Dereceye giren tüm eserler Körfez Belediyesi'nin sosyal medya hesapları ve web sitesi üzerinden de açıklandı. Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, "Körfez'in eşsiz değerlerini fotoğraf kareleri ile ölümsüzleştirmek ve şehrin tanıtımına katkı sağlamak amacıyla düzenlediğimiz yarışmaya katılan tüm fotoğraf tutkunlarına teşekkür ediyorum. Gerçekten çok güzel fotoğraflar ile güzel bir kent arşivi oluşturduk" dedi. - KOCAELİ

Körfez fotoğraf yarışmasında ödüllerin sahipleri belirlendi
Körfez fotoğraf yarışmasında ödüllerin sahipleri belirlendi

Körfez Belediyesi, Kocaeli, Körfez, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 18:31 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Körfez fotoğraf yarışmasında ödüllerin sahipleri belirlendi - Son Dakika

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