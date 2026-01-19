Körfez Gençlerbirliği Farklı Kazandı

Kocaeli U16 Futbol Ligi Play-Off B Grubu ilk maçında Körfez Gençlerbirliği, Arslanbey Gençlerbirliği'ni 5-0 mağlup etti.

Mehmet Ali Kağıtçı Stadı'nda oynanan müsabakanın ilk yarısını Körfez Gençlerbirliği, Rüzgar Kılıç, Muhammet Emir Çakır ve Emir Safa Kara'nın golleriyle 3-0 önde tamamladı. İkinci yarıda Muhammed Can Aydın ve Rüzgar Kılıç ile 2 gol daha bulan Körfez ekibi, sahadan 5-0 galip ayrıldı.

Körfez Gençlerbirliği, Hisareynspor, Çayırova Gençlerbirliği ve Kocaeli Öncü Spor Kulübü'nün yer aldığı grubu lider tamamlayan takım, Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazanacak.

Körfez ekibi, gruptaki ikinci maçında 19 Ocak Pazartesi günü Hisareynspor ile karşılaşacak. - KOCAELİ