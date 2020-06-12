Körfez Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürlüğü binası teslim edildi - Son Dakika

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt'ün girişimleri sonucu yaşam ve hizmet kalitesi açısından önemli bir proje daha ilçeye kazandırdı.

Geçtiğimiz aylarda düzenlenen belediye meclis toplantısında Körfez'e Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürlüğünün getirilmesine yönelik çeşitli girişimlerde bulunacaklarını ifade eden Başkan Şener Söğüt, çalışmaları zaman kaybetmeden başlattı ve Kocaeli Valiliği Körfez Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürlüğü binasını ilçeye kazandırdı. Körfez Kaymakamı Gürsoy Osman Bilgin ve Körfez Belediyesi Başkan Yardımcısı Osman Yurt Kocaeli Valiliği Körfez Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürlüğü binasını yerinde inceleyerek yetkililerden çeşitli bilgiler aldılar.

Yapımı tamamlanan müdürlük binasının teslim edileceğini ifade eden Başkan Yardımcısı Osman Yurt, Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün Körfez'de şubesinin bulunmadığını, vatandaşların işlemleri için Derince'ye gitmek zorunda kaldığını ifade ederek, "Başkanımız Şener Söğüt'ün talimatları doğrultusunda faydalı ve bir o kadar önemli bir hizmeti Körfez'e kazandırdık. Vatandaşlarımız artık çeşitli işlemlerini ve başvurularını bu binada rahatlıkla gerçekleştirebilecek" dedi.

Kaymakam Gürsoy Osman Bilgin ise hayata geçirilen bu projenin Körfez açısından önemli olduğunu vurgulayarak, "Vatandaşlarımızın sosyal refahını sağlamak amacıyla temel ihtiyaçların karşılanması adına ilçemizde böylesine donanımlı bir Sosyal Hizmetler Merkezine ihtiyaç vardı. Bugün burada halkımızın ihtiyaçlarına cevap verecek binanın incelemesini gerçekleştirdik. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. İlçemize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ