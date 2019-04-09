Son Dakika Haberleri: Körfezin En Büyük Petrol ve Doğalgaz Etkinliği Umman'da Gerçeleşecek

Körfezin En Büyük Petrol ve Doğalgaz Etkinliği Umman'da Gerçeleşecek

1 saat önce

Umman Petrol ve Enerji Fuarı (OPES) 9-11 Mart 2020 tarihlerinde Umman'ın Başkenti Muskat'ta kapılarını açacak.

Körfezin En Büyük Petrol ve Doğalgaz Etkinliği Umman'da Gerçeleşecek, System.String[]
Umman Petrol ve Enerji Fuarı (OPES) 9-11 Mart 2020 tarihlerinde Umman'ın Başkenti Muskat'ta kapılarını açacak. Körfezin en büyük petrol ve doğal gaz etkinliği olarak tanımlanan fuar dünyanın dört bir yanından katılımcılara ev sahipliği yapacak.

Petrol ve Doğalgaz zenginlikleri ile ön plana çıkan Umman, önümüzdeki yıl önemli bir etkinliğe ev sahipliği yapacak. Körfezin en büyük petrol ve doğalgaz etkinliği olarak tanımlanan Umman Petrol ve Enerji Fuarı (OPES) kapılarını 9-11 2020 Mart tarihlerinde başkent Muskat'ta açacak. Dünyanın dört bir yanından katılımcıların stant açacağı fuar, enerjiye sektörüne yönelik 35 milyar dolarlık proje planlamasının yapıldığı Umman için ayrı bir öneme sahip. Umman Petrol ve Doğalgaz Bakanlığı'nın desteğiyle gerçekleşecek fuar 2020 yılında 12. kez kapılarını açacak. Fuar kapsamında 8 - 11 Mart 2020 tarihlerinde Petrol ve Doğalgaz Konferansı da düzenlenecek. 44 Oturum ile gerçekleşecek olan konferansta 150 konuşmacı 450 katılımcı yer alacak. Orta Doğu ve Batı Asya enerji ticaretinin merkezindeki Umman'da yapılacak olan ve enerji sektörü için büyük önem taşımakta.

Geçtiğimiz yıl 17 bin 400 metrekare alana kurulan fuara 27 ülkeden 437 katılımcı katıldı. 13 bin 986 kişi tarafından ziyaret edilen fuar, yatırımcıların da iştahını kabarttı.

Umman'da Enerji Sektörüne Yönelik 35 Milyar Dolar'lık Proje Planlanıyor

Petrol ve Doğalgaz zenginlikleri ile tanınan Umman, Hürmüz Boğazı nedeniyle ticarette de önemli bir geçiş noktası. Hürmüz Boğazı, Ortadoğu'daki petrol üreticilerinin, Pasifik Asya, Avrupa, Kuzey Amerika pazarlarına bağlayan stratejik bir ana damar olma özelliğini taşıyor. Suudi Arabistan, İran, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt ve Irak, ham petrol ihracatının önemli bir bölümü buradan geçiyor. Katar doğalgazının neredeyse tamamı yine buradan aktarılıyor. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 04:39 Kaynak: İHA
Ekonomi
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