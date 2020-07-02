Körfezliler'den Nazende kafeye yoğun ilgi - Son Dakika

Körfezliler'den Nazende kafeye yoğun ilgi

Körfez Belediyesi tarafından Yarımca sahilinde hayata geçirilen Nazende restoran ve kafe, hizmet kalitesi ve uygun fiyatları ile ilk günden vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Körfez Belediyesi tarafından Yarımca sahilinde hayata geçirilen Nazende restoran ve kafe, hizmet kalitesi ve uygun fiyatları ile ilk günden vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

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Körfez Belediyesi'nin Yarımca sahilinde kazandırdığı Nazende restoran ve kafe, hizmet kalitesi ve fiyatları ile ilk günden Körfezliler'den yoğun ilgi gördü. Deneyimli şeflerden eğitim alarak görev yapmaya başlayan 25 personelin görev yaptığı restoran-kafede 50 kişilik restoran bölümü, 150 kişilik açılabilir alan ile 200 kişilik açık bölme ile Körfezlilere hizmet veriliyor. Kahvaltı tabağından, gözleme çeşitlerine, ızgaradan pide çeşitlerine, tatlıdan steak menüye kadar farklı seçeneklerin sunulduğu Yarımca Nazende de, fiyatlar da uygun tutuluyor. Nazende de çay 1,5 TL, lahmacun ise 4,5 TL olarak belirlendi. Ayrıca çocuklara özel menü de uygulanmaya başlandı.


Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt de hizmete başlayan tesisi gezdi, personelle bir araya geldi. "Körfez'e yakışır bir mekan oldu. Yarımca'nın buna ihtiyacı vardı. Vatandaşlarımızla buluştuğumuzda en büyük arzuları yarımcaya bir sosyal tesis yapılmasıydı. Çok şükür ilçemize, Yarımcamıza yakışan bir sosyal tesis oldu. Açılışını daha önceden yapacaktık fakat pandemi süreci sebebiyle erteledik. Normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte de, vatandaşımızın hizmetine açıldı. Yarımca bölgesine, halkımıza hizmet edecek güzel, nezih bir mekan oldu" dedi. - KOCAELİ

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Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 13:24 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Körfezliler'den Nazende kafeye yoğun ilgi - Son Dakika

Son Dakika

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