Korkma" İzmir'de Sahnelendi

Milli şair Mehmet Akif Ersoy
'un hayatından kesitler ve Çanakkale
Destanı'nı anlatan tek kişilik tiyatro oyunu "Korkma", İzmir
'de gençler ile buluştu.
İzmir Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü tarafından Atatürk Kültür Merkezi
'nde düzenlenen etkinlikte, sinema, dizi ve tiyatro oyuncusu Ahmet Yenilmez, yazdığı tek kişilik oyunu sahneledi.
Gençlik merkezlerine devam eden öğrencilerin izlediği oyun, büyük beğeni topladı.
Ahmet Yenilmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oyunculuk kariyerinin başladığı İzmir'i çok sevdiğini, Mehmet Akif Ersoy
'un da çok sevdiği kentte şairi anlatan bir oyunu sahnelemenin özel bir öneminin bulunduğunu söyledi.
Genç nesillerin milli şair Akif'in hayatını daha iyi öğrenmesi gerektiğini dile getiren Yenilmez, "Sadece Akif bile bizim birlik beraberliğimizin sağlanmasına, önümüze kurulan bütün tuzakların bozulmasına yeter. Bir dörtlüğünü neslimize öğretebilseydik kardeş kavgasına 50-60 bin insanımızı kurban vermeyecektik. Yavaş yavaş, sabırla birilerinin yaptığını biz düzelteceğiz inşallah." dedi.
Mehmet Akif Ersoy Müze Evi projesinin kendisi için de sürpriz olduğunu anlatan Yenilmez, bundan mutluluk duyduğunu, bu bina ile ilgili bir belgesel hazırlamak istediğini ifade etti.
İzmir Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Nüammer Uslu da milli şair Akif'i genç nesille tiyatro sahnesinde buluşturmanın önemine dikkat çekti.
Öte yandan, Yenilmez, oyunun sonunda İzmir Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğünden bir yetkiliyi sahneye davet ederek Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'a teşekkür mesajını cep telefonu ile kaydetmesini istedi.
Yenilmez, mesajında "Mehmet Akif Ersoy Müze Evi" projesinden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan
'a teşekkür etti.