Korkunç iddia: ABD bu silahı ilk kez İran'da kullandı
Korkunç iddia: ABD bu silahı ilk kez İran'da kullandı

Korkunç iddia: ABD bu silahı ilk kez İran\'da kullandı
31.03.2026 07:34
ABD’nin İran’a yönelik 28 Şubat’taki saldırılarında, daha önce savaşta hiç kullanılmamış ve test edilmemiş PrSM balistik füzelerinin kullanıldığı ortaya çıktı. New York Times’ın analizine göre Lamerd’de spor salonu ve okul gibi sivil alanlar vuruldu. Uzmanlar saldırının kasıtlı mı yoksa teknik hatadan mı kaynaklandığını netleştiremezken, en az 21 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

ABD'nin İran'a yönelik 28 Şubat'ta başlattığı saldırılarda, daha önce savaşta hiç kullanılmamış ve test edilmemiş balistik füzelerin devreye alındığı ortaya çıktı.

LAMERD’DE SİVİL ALANLAR HEDEF ALINDI

İran’ın Fars eyaletine bağlı Lamerd ilçesinde askeri tesis yakınındaki spor salonu ve okul vuruldu. Saldırıya ait görüntüler ve sonrasında oluşan hasar, bölgedeki yıkımın büyüklüğünü gözler önüne serdi.

PRSM FÜZESİ SAHAYA İNDİ

Uzman analizlerine göre saldırıda kullanılan silahın, ABD yapımı kısa menzilli balistik füze PrSM olduğu tespit edildi. Prototip testlerini geçtiğimiz yıl tamamlayan bu füze, ilk kez gerçek bir savaş sahasında kullanıldı.

BELİRSİZLİK SÜRÜYOR

Füzenin yeni olması nedeniyle saldırının niteliğiyle ilgili soru işaretleri devam ediyor. Uzmanlar, hedef seçiminin bilinçli olup olmadığı ya da teknik bir hata yaşanıp yaşanmadığı konusunda net bir değerlendirme yapılamadığını belirtiyor.

CAN KAYBI 21’E YÜKSELDİ

İran medyasına göre Lamerd ve çevresindeki saldırılarda en az 21 kişi hayatını kaybetti. Sivil noktaların vurulması uluslararası kamuoyunda tepki topladı.

SAVAŞTA GERİLİM TIRMANIYOR

ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta başlattığı saldırılara İran’ın bölgedeki ABD üslerini hedef alarak karşılık vermesiyle çatışmalar genişledi. Karşılıklı hamleler, bölgedeki gerilimi her geçen gün artırıyor.

ABD-İSRAİL'İN İRAN SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi. ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İzmir’de kayıp olarak aranan kişi derede ölü bulundu İzmir'de kayıp olarak aranan kişi derede ölü bulundu
Antalya’da Suriye uyruklu kadın ölü bulundu Antalya'da Suriye uyruklu kadın ölü bulundu
Adana’da 3 katlı binanın terasında patlama 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı Adana'da 3 katlı binanın terasında patlama! 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Hizbullah: İsrail’e 2 Mart’tan bu yana 1100 saldırı düzenledik Hizbullah: İsrail'e 2 Mart'tan bu yana 1100 saldırı düzenledik
Gözaltına alınan Uşak Belediye Başkanı Yalım’a ait işletmelerde arama Gözaltına alınan Uşak Belediye Başkanı Yalım’a ait işletmelerde arama
Yanan araçtan insan kemikleri çıktı Yanan araçtan insan kemikleri çıktı
İsrail tarihinin en büyük bütçesi onaylandı Savunmaya 45 milyar dolar ayrıldı İsrail tarihinin en büyük bütçesi onaylandı! Savunmaya 45 milyar dolar ayrıldı
Kanlı senaryoda anlaşma sağlandı Askeri operasyon geliyor Kanlı senaryoda anlaşma sağlandı! Askeri operasyon geliyor
Vatandaşlardan şikayet yağdı Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi Vatandaşlardan şikayet yağdı! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi

07:16
Trump görüntüleri paylaştı İran’ın İsfahan kentinde art arda büyük patlamalar
Trump görüntüleri paylaştı! İran'ın İsfahan kentinde art arda büyük patlamalar
05:00
Küresel kriz kapıda İran’dan dünyayı sarsan Hürmüz adımı
Küresel kriz kapıda! İran'dan dünyayı sarsan Hürmüz adımı
02:55
Netanyahu’dan manidar savaş mesajı: İran rejimi bence içten çökecek
Netanyahu'dan manidar savaş mesajı: İran rejimi bence içten çökecek
00:02
İran’dan ateşlenen füzeyle ilgili “Kürecik“ iddiası
İran'dan ateşlenen füzeyle ilgili "Kürecik" iddiası
23:53
Osimhen’e dev çağrı: Manchester United’a gel
Osimhen'e dev çağrı: Manchester United'a gel
22:35
İşte tutuklanan Özkan Yalım’ın savcılık ifadesi
İşte tutuklanan Özkan Yalım'ın savcılık ifadesi
22:14
Trump, İran’da görüştükleri ismin kim olduğunu açıkladı
Trump, İran'da görüştükleri ismin kim olduğunu açıkladı
22:11
Nikah memuruna şaka yapmak istediler, hayatlarının şokunu yaşadılar
Nikah memuruna şaka yapmak istediler, hayatlarının şokunu yaşadılar
21:35
Müşteriye teslim edeceği tatlıyı kapı önünde açarak yaladı
Müşteriye teslim edeceği tatlıyı kapı önünde açarak yaladı
20:35
Eskişehir’de Sürücüye 350 Bin Lira Ceza
Eskişehir'de Sürücüye 350 Bin Lira Ceza
