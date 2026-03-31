Korkunç iddia: ABD bu silahı ilk kez İran\'da kullandı

ABD’nin İran’a yönelik 28 Şubat’ta başlattığı saldırılarda, daha önce savaşta hiç kullanılmamış ve test edilmemiş balistik füzelerin devreye alındığı ortaya çıktı. New York Times’ın görsel analizler ve uzman incelemelerine dayandırdığı haber, saldırıların boyutuna ilişkin çarpıcı detaylar içerdi.

LAMERD’DE SİVİL ALANLAR HEDEF ALINDI

İran’ın Fars eyaletine bağlı Lamerd ilçesinde askeri tesis yakınındaki spor salonu ve okul vuruldu. Saldırıya ait görüntüler ve sonrasında oluşan hasar, bölgedeki yıkımın büyüklüğünü gözler önüne serdi.

PRSM FÜZESİ SAHAYA İNDİ

Uzman analizlerine göre saldırıda kullanılan silahın, ABD yapımı kısa menzilli balistik füze PrSM olduğu tespit edildi. Prototip testlerini geçtiğimiz yıl tamamlayan bu füze, ilk kez gerçek bir savaş sahasında kullanıldı.

BELİRSİZLİK SÜRÜYOR

Füzenin yeni olması nedeniyle saldırının niteliğiyle ilgili soru işaretleri devam ediyor. Uzmanlar, hedef seçiminin bilinçli olup olmadığı ya da teknik bir hata yaşanıp yaşanmadığı konusunda net bir değerlendirme yapılamadığını belirtiyor.

CAN KAYBI 21’E YÜKSELDİ

İran medyasına göre Lamerd ve çevresindeki saldırılarda en az 21 kişi hayatını kaybetti. Sivil noktaların vurulması uluslararası kamuoyunda tepki topladı.

SAVAŞTA GERİLİM TIRMANIYOR

ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta başlattığı saldırılara İran’ın bölgedeki ABD üslerini hedef alarak karşılık vermesiyle çatışmalar genişledi. Karşılıklı hamleler, bölgedeki gerilimi her geçen gün artırıyor.

ABD-İSRAİL'İN İRAN SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi. ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.