Korkunç kaza! İki araç birbirine girdi aynı aileden 5 kişi yaşamını yitirdi

Balıkesir- Manisa sınırında Bedri Kebiç yönetimindeki araç ile Salih A.'nın kullandığı araç çarpıştı. Kaza sonrasında olay yerine çok sayıda itfaiye ve 112 ekibi sevk edildi.

5 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Manisa ve Balıkesir itfaiyelerinin birlikte müdahale ettiği kazada Bedri Kebiç, Beyhan Kebiç, Seyhan Akkuş (47), Berat Ömer Kebiç ve Bedirhan Kebiç hayatını kaybetti. Kazada diğer araçta bulunan sürücü Salih A. ve Kazım A. ise yaralandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.