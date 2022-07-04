Korkunç kaza! İki araç birbirine girdi aynı aileden 5 kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Korkunç kaza! İki araç birbirine girdi aynı aileden 5 kişi yaşamını yitirdi

04.07.2022 10:37

İstanbul-İzmir otoyolunun Balıkesir-Manisa il sınırında sabaha karşı iki araç çarpıştı. Korkunç kazada aynı aileden 5 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi ise yaralandı.

Balıkesir- Manisa sınırında Bedri Kebiç yönetimindeki araç ile Salih A.'nın kullandığı araç çarpıştı. Kaza sonrasında olay yerine çok sayıda itfaiye ve 112 ekibi sevk edildi.

5 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Manisa ve Balıkesir itfaiyelerinin birlikte müdahale ettiği kazada Bedri Kebiç, Beyhan Kebiç, Seyhan Akkuş (47), Berat Ömer Kebiç ve Bedirhan Kebiç hayatını kaybetti. Kazada diğer araçta bulunan sürücü Salih A. ve Kazım A. ise yaralandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Sabah karşı feci kaza! İki araç çarpıştı, aynı aileden 5 kişi hayatını kaybetti
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Kaynak: İHA

Balıkesir, Tragger, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Korkunç kaza! İki araç birbirine girdi aynı aileden 5 kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Korkunç kaza! İki araç birbirine girdi aynı aileden 5 kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika
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