Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali 8 Aralık'ta başlayacak - Son Dakika

Uluslararası Sinema Derneği tarafından ilk kez düzenlenen Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali, 8-12 Aralık'ta İstanbul merkezli olarak seyirciyle buluşacak.

Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu festivalin kurmaca ve belgesel film yarışmalarında, Türk dünyası sinemasının öne çıkan eserleri yarışacak.

Festival, İhsan Kabil'in direktörlüğünde, geniş bir coğrafyada bulunan Türk ortak kültürüne dair filmlere ev sahipliği yapacak.

Türk topluluklarının birliğini ve dayanışmasını destansı bir şekilde dillendiren Korkut Ata (Dede Korkut) anısına gerçekleştirilen festivalin programına, Türkçe ve lehçelerinin konuşulduğu geniş coğrafyadan bağımsız, özerk veya diğer Türk bölgelerinden seçme 43 film, paneller ve sergiler dahil edilecek.

Festivalin bitiminden sonra her yıl Türk Dünyası Kültür Başkenti seçilen şehirde tekrar edilecek program, bu yıl kültür başkenti seçilen Hive, Özbekistan'da da sinemaseverlerle buluşacak.

İsmail Gaspıralı'nın "Dilde, Fikirde, İşte Birlik" şiarını da gözeten festivalde, "Tarihi Panorama", "Güncel İnsan Manzaraları", "Aytmatov Uyarlamaları", "Uzun Metraj Animasyon" gibi özel bölümler yer alacak.

Festival programıyla ilgili tüm detaylar ve film gösterimleri "www.turkdunyasifilmfestivali.org" adresinden takip edilebilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve Türk Dünyası Belediyeler Birliği tarafından desteklenen festivalin gala programı ise 12 Aralık'ta yapılacak.