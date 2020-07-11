Korkutan anız yangını - Son Dakika

Korkutan anız yangını

Adıyaman'da, meydana gelen anız yangını binlerce saman balyasını küle çevirdi.

Adıyaman'da, meydana gelen anız yangını binlerce saman balyasını küle çevirdi.

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Edinilen bilgilere göre, Organize Sanayi Bölgesi karşı tarafında bulunan Ataköy Köyü yakınlarında bilinmeyen nedenlerden dolayı anız yangını meydana geldi. Çıkan yangını fark eden vatandaşlar alevlere müdahale etti. Vatandaşların müdahaleleri yetersiz kalınca durum itfaiye ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahalede bulundu. Yaklaşık 200 dönümlük alanda meydana gelen aniz yangını sonucunda binlerce saman balyası küle döndü. Aynı zamanda olay yeri yakınlarında bulunan arazilerde dikili tütünlerde zarar gördü. Vatandaşlar, olayı gerçekleştiren şahıs ya da şahısların yakalanmasını ve en ağır şekilde cezalandırılmalarını istedi. Öte yandan kent merkezine yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki olay yerindeki yangın, kent merkezinden de görüldü. Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmaları sonrasında söndürüle bildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Organize Sanayi Bölgesi, Adıyaman, İtfaiye, Ataköy, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 00:36 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Korkutan anız yangını - Son Dakika
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Son Dakika

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