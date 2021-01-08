Korona aşısını bulan Türk çift Uğur Şahin ile Özlem Türeci bir hastalığa daha çare oluyor - Son Dakika

Korona aşısını bulan Türk çift Uğur Şahin ile Özlem Türeci bir hastalığa daha çare oluyor

08.01.2021 20:16

Koronavirüs aşısıyla dünyaya umut olan Prof. Uğur Şahin ile Özlem Türeci'nin kurucu ortağı olduğu BioNTech, şimdi de MS hastalığına karşı bir aşı geliştirdi.

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdikleri aşıyla dünyaya umut olan Prof. Uğur Şahin ile Özlem Türeci'nin yeni bir aşı daha geliştirmek üzere olduğu bildirildi.

Hürriyet'ten Celal Özcan'ın haberine göre; Kovid-19'a karşı gen bazlı mRNA aşısını geliştiren iki bilim insanı, şimdi de bugüne kadar çaresi bulunamayan sinsi bağışıklık sistemi hastalığı MS'e karşı bir aşı geliştirdi. MS hastalığına yol açan iltihabı önleyici aşı maddesinden ilk deneylerde çok umut verici sonuçlar alındığı açıklandı.

AŞI FARELER ÜZERİNDE BAŞARILI OLDU

Prof. Şahin ve Türeci'nin kurucu ortağı olduğu Mainz kentinde kurulu BioNTech'in Johannes Gutenberg Üniversitesi ile birlikte yaptığı ilk deney sonuçları, bilim dergisi Science'de yayınlandı. Geliştirilen aşı maddesi önce fareler üzerinde denendi. MS hastalığı olmayan fareler aşı maddesi sayesinde hastalığa yakalanmadığı gibi MS'li farelerde ise hastalığın çok hafif geçtiği belirlendi.

NE ZAMAN PİYASAYA ÇIKACAK?

Gen bazlı olan antigen içerikli mRNA aşı maddesinin MS hastalığına yol açan merkezi sinir sistemindeki kronik iltihaplanmaları önlediği, böylece hastalığın oluşmasını engellediği belirtildi. Aşının sadece hastalığı önlemekle kalmayıp hastalığın ilerlemesini de durdurduğu ve kaybolan işlevleri kısmen tekrar ürettiği kaydedildi. Şimdi deneylerin devamı bekleniyor. Aşının ne zaman piyasaya çıkacağı konusunda ise bir tarih verilmedi.

Dünyada 3 milyon civarında MS hastası bulunuyor. Almanya'da 250 bin, Türkiye'de ise 35 bin MS hastası var.

Korona aşısını bulan Türk çift Uğur Şahin ile Özlem Türeci bir hastalığa daha çare oluyor

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Son Dakika Sağlık Korona aşısını bulan Türk çift Uğur Şahin ile Özlem Türeci bir hastalığa daha çare oluyor - Son Dakika


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