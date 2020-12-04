Korona virüs 75 yaşında ehliyet sahibi yaptı - Son Dakika

Korona virüs 75 yaşında ehliyet sahibi yaptı

04.12.2020 09:19

Korona virüs 75 yaşında ehliyet sahibi yaptı Balıkesir'in Sındırgı ilçesinin Yusufçamı kırsal mahallesinde yaşayan 75 yaşındaki Süleyman Şenlik, yıllardır istediği ehliyeti almaya hak kazandı.

Korona virüs 75 yaşında ehliyet sahibi yaptı

BALIKESİR - Balıkesir'in Sındırgı ilçesinin Yusufçamı kırsal mahallesinde yaşayan 75 yaşındaki Süleyman Şenlik, yıllardır istediği ehliyeti almaya hak kazandı. Ehliyet alma hayalini korona virüs olaylarının artması ile hızlandırdığını belirten Şenlik, "Araçlar korona virüsten dolayı almıyordu. Yaşımız da ilerledi, soğukta beklemekten nefret ettim. Bir araba alayım, ehliyet alayım diye müracaat ettim" dedi.

Teorik sınavda 68 puan alan Süleyman Şenlik, ardından da pandemi tedbirleri kapsamında direksiyon imtihanına girerek başarılı oldu. Bütün sınavları tek seferde geçen Şenlik, sertifikasını teslim alarak ehliyetini çıkarmak için müracaat etti. Kurs hocalarının kendisi ile çok ilgilendiklerini belirten Süleyman Şenlik "Bu korona hastalığından dolayı şoförler almıyor arabaya. Soğukta da Sındırgı'ya çarşıya gelmek, benim için zor oldu. Ben de bunu kafama koydum, arabayı alıp, ehliyet alıp o şekilde. Yaş itibariyle, soğuktan ilçemize gelemememiz nedeniyle, arabalarda almaz oldu bu korona hastalığından dolayı. Şoförlerde almıyor arabaya. Yol kenarında soğukta beklemekten nefret ettim. Dedim bir araba alayım, ehliyeti de alayım. Ondan sonra rahat rahat ilçemize gelip gitmek benim için iyi olur diye, bu yola başvurdum. 1966 yılından beri traktör kullanıyordum. Ehliyeti aldım, kendimi daha iyi hissediyorum. Hiç olmazsa soğukta yol kenarlarında araba beklemekten, hepsinden kurtulmuş oldum . Memnunum. Allah kurs hocalarımdan razı olsun. Bana yeterli bilgiyi verdiler" dedi.

Sürücü kursu hocası Himmet Kocabıyık ise, Süleyman Şenlik'in kendilerine çok hevesli geldiğini ve hızlı bir şekilde eğitimlere başladıklarını belirterek, "Süleyman amca bize ehliyet için başvurdu. Daha sonra çalışmalara başladık hemen hızlı bir şekilde. Direksiyon sınavına hazırladık ve ilk sınavda da başarı ile tamamladı. Hayırlı olsun diyoruz Süleyman amcamıza" dedi.

Korona virüs 75 yaşında ehliyet sahibi yaptı
Korona virüs 75 yaşında ehliyet sahibi yaptı
Korona virüs 75 yaşında ehliyet sahibi yaptı
Korona virüs 75 yaşında ehliyet sahibi yaptı
Korona virüs 75 yaşında ehliyet sahibi yaptı

Balıkesir, Sındırgı, Ehliyet, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Korona virüs 75 yaşında ehliyet sahibi yaptı - Son Dakika


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