Korona virüs bu sektörü hareketlendirdi - Son Dakika

Bilecik'te her hafta pazartesi günü Hürriyet Mahallesi'nde kurulan kapalı pazara gelerek Bilecik Valiliği girişinin karşısında tezgah açan bahçe çiçekleri satıcıları bu günlerde yoğunluk yaşıyor. Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle sokağa çıkamayan vatandaşlar bahçe ve saksı çiçeklerine yoğun ilgi gösterirken, satıcılar bir an olsun boş vakit bulamıyor. Bahçe ve saksı çiçekleri satıcısı Rahmi Çelik, 1 aydır yoğunluk yaşadıklarını anlatarak, "Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle vatandaşların bahçe ve saksı çiçeklerine ilgisi büyük. Geçen yıl bu zamanlardan bu güne satışlarımız yüzde 400 arttı. 65 yaş üzeri sokağa çıkamayan vatandaşlarımız çocuklarına akrabalarına hep sipariş vererek, bizlerden çiçek aldırıyorlar. İnsanlar evde vakit geçirmek için kendinin bahçesi olan bahçe olmayan saksı çiçeklerine adadı. Şu an en çok petunya çiçeğine talebi fazla oluyor. Fiyatlarımız tane buçuk lira 4 tane 5 lira. Bunu harici karanfil oluyor sukulent, şeker lale, yıldız karanfill satışları şu an iyi" dedi. - BİLECİK