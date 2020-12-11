Korona virüs dağ çileğine olan ilgiyi arttırdı - Son Dakika

Korona virüs dağ çileğine olan ilgiyi arttırdı

11.12.2020 09:37
Korona virüs dağ çileğine olan ilgiyi arttırdı, System.String[]

Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs, C vitamini açısından oldukça zengin olan dağ çileğine olan ilgiyi arttırdı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs, C vitamini açısından oldukça zengin olan dağ çileğine olan ilgiyi arttırdı. Dağ çilekleri pazarın gözde meyvesi haline geldi.

Aroması, tadı ve kokusu ile büyük beğeni toplayan, yüksek kesimlerde ve kırsal mahallelerde yetişen dağ çileği lezzetiyle kendine hayran bırakıyor. Kırsal kesimde oturan vatandaşlar tarafından toplanarak pazarlarda satışı yapılan dağ çileği gelir kapısı haline geldi. Reçeli de yapılan dağ çileğinin faydaları ise oldukça fazla. Özellikle C vitamini açısından oldukça zengin olduğu bilinen dağ çileği, Korona virüsün etkisini arttırdığı şu günlerde vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Karpuzlu ilçesi Tekeler Mahallesi'nden topladıkları dağ çileklerini pazara satmak için getiren Kamil Canal'ın tezgahındaki dağ çilekleri kısa sürede tükeniyor. Dağ çileğinin faydalı olduğunu belirten Canal, "Dağ çilekleri kırsal kesimlerde ve yüksek dağlık alanlarda daha çok bulunuyor. Toplaması da zahmetli. Eşimle beraber mahallemizden topladığımız dağ çileklerini satıyoruz. Sabah saatlerinde tezgahımızı açar açmaz kısa zamanda hemen bitiyor. Çoğu zamanda sipariş verenler oluyor. Dağ çileklerini tanesi 300-350 gram gelen bu kutuların tanesini 5 TL'den kilosunu da 20 liradan satıyoruz" dedi.

Pazarda tezgahlarda ender bulunan dağ çileğinin faydalarının saymakla bitiremeyen Canal, "Korona virüs enfeksiyonu sırasında vücutta C vitamini ihtiyacı artıyor. C vitamini açısından oldukça zengin olan dağ çileği, sivilcelere de iyi geliyor. Sinirleri kuvvetlendirip, bağırsak kurtlarını döker ve ateş düşürür. Diş ve diş eti hastalıklarını önlemeye yardımcı olur. Kırmızı renge sahip olan tüm meyvelerde olduğu gibi antioksidan özelliği vardır. Hücrelerin yapısını hem korur hem de güçlendirir. İdrar söktürücüdür. Romatizma, enfeksiyon, kemik hastalıklarının yanı sıra kanserin de oluşumunu önler. Karaciğer ve akciğeri temizlemede güçlüdür. Özellikle de akciğerlerde sigaranın oluşturduğu deformeyi ortadan kaldırır" diye konuşarak herkese dağ çileği tüketmeleri konusunda çağrıda bulundu. - AYDIN

Korona virüs dağ çileğine olan ilgiyi arttırdı
Korona virüs dağ çileğine olan ilgiyi arttırdı
Korona virüs dağ çileğine olan ilgiyi arttırdı
Korona virüs dağ çileğine olan ilgiyi arttırdı
Korona virüs dağ çileğine olan ilgiyi arttırdı

Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Korona virüs dağ çileğine olan ilgiyi arttırdı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Koronavirüs ilacı "favipiravir"i kullanmayı bırakanlar yoğun bakımlık oluyor Başına çivili sopa ile vurulan yaralıyı, bir de ambulansta linç etmeye kalktılar Tren hattında çalışan işçiler, Balkan Savaşları'ndan kalma patlamamış top mermisi buldu 25 kilometrelik kovalamaca sonucu yakalanan sürücünün 5 günde 3'üncü kez uyuşturucudan yakalandığı öğrenildi Sadakat kartlarında biriken puanlar için son tarih 31 Aralık Masumlar Apartmanı'nın 14. bölüm fragmanı yayınlandı! Safiye'nin annesiyle olan sırrı ortaya çıkıyor Bakan Koca, günler sonra güzel haber verdi: 4 ilde vaka sayısı düşmeye başladı 'Benim Adım Melek' dizisinin başrolü Nehir Erdoğan'ın sevgilisini görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor
Instagram'dan paylaşım yapan Hadise, Kaan Yıldırım ile ilişkilerini noktaladığını duyurdu Instagram'dan paylaşım yapan Hadise, Kaan Yıldırım ile ilişkilerini noktaladığını duyurdu         
09:57
Demet Akalın, Okan Kurt'a gelen Survivor teklifi hakkında ilk kez konuştu: Hira engeline takıldı Demet Akalın, Okan Kurt'a gelen Survivor teklifi hakkında ilk kez konuştu: Hira engeline takıldı         
09:30
Bakan Koca 3 gruba aşı yapılamayacak demişti, kişi sayısı netleşti! Yaklaşık 25 milyon kişi kapsam dışı kalacak Bakan Koca 3 gruba aşı yapılamayacak demişti, kişi sayısı netleşti! Yaklaşık 25 milyon kişi kapsam dışı kalacak         
09:02
ABD Başkanı Trump çark etti! Türkiye'ye yönelik 12 maddelik yaptırım paketini imzaladı ABD Başkanı Trump çark etti! Türkiye'ye yönelik 12 maddelik yaptırım paketini imzaladı         
08:37
Yasak olmasına karşın yapılan düğüne polis baskını! Gözyaşlarına boğulan gelini arkadaşları teselli etti Yasak olmasına karşın yapılan düğüne polis baskını! Gözyaşlarına boğulan gelini arkadaşları teselli etti         
08:06
Taciz iddialarıyla gündeme gelen yazar İbrahim Çolak, son paylaşımının ardından intihar etti Taciz iddialarıyla gündeme gelen yazar İbrahim Çolak, son paylaşımının ardından intihar etti         
07:56
Soğukta titreyen gasp mağdurunun sözleri yürekleri sızlattı: 50 lira kazanmazsam babam dövüyor Soğukta titreyen gasp mağdurunun sözleri yürekleri sızlattı: 50 lira kazanmazsam babam dövüyor         
00:42
Alman Bakan, Canan Karatay'ın Alman Bakan, Canan Karatay'ın "Karbonatlı suyla gargara yapmak virüsten koruyor" önerisine destek verdi         
22:40
Böyle gol görülmedi! İranlı futbolcu, taç atışından topu ağlara gönderdi Böyle gol görülmedi! İranlı futbolcu, taç atışından topu ağlara gönderdi         
21:42
Hakan Altun ve Gonca Vuslateri çiftinden aşk pozu geldi! Paylaşıma beğeni yağdı Hakan Altun ve Gonca Vuslateri çiftinden aşk pozu geldi! Paylaşıma beğeni yağdı         
21:08
İbrahim Tatlıses'in kızı Elif Ada İbo Show'a konuk oluyor İbrahim Tatlıses'in kızı Elif Ada İbo Show'a konuk oluyor         
20:24
Paylaşımına takipçisinden 'meme' yorumu gelince Esra Dermancıoğlu açtı ağzını yumdu gözünü Paylaşımına takipçisinden 'meme' yorumu gelince Esra Dermancıoğlu açtı ağzını yumdu gözünü         
19:28
Erdoğan, Dağlık Karabağ'ı devlet olarak tanımak isteyen Fransa'ya tepki gösterdi! Aliyev kendini gülmekten alamadı Erdoğan, Dağlık Karabağ'ı devlet olarak tanımak isteyen Fransa'ya tepki gösterdi! Aliyev kendini gülmekten alamadı         
17:16
Ukrayna'da 16 yaşındaki genç kız, 68 yaşındaki Türk iş insanını öldürüp parçaladı Ukrayna'da 16 yaşındaki genç kız, 68 yaşındaki Türk iş insanını öldürüp parçaladı         
17:14
Soğukkanlılıkla silahlarını çekip birbirlerine ateş ettiler: 2 ölü, 2 yaralı Soğukkanlılıkla silahlarını çekip birbirlerine ateş ettiler: 2 ölü, 2 yaralı         
14:53
4 ay sonra göreve dönen Muhittin Böcek'in ilk hamlesi CHP'yi karıştırdı 4 ay sonra göreve dönen Muhittin Böcek'in ilk hamlesi CHP'yi karıştırdı         
14:28
Yeniden çekilmeye başlanan Sihirli Annem setinden ilk fotoğraflar geldi Yeniden çekilmeye başlanan Sihirli Annem setinden ilk fotoğraflar geldi         
11:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2020 10:06:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Korona virüs dağ çileğine olan ilgiyi arttırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei