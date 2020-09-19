Korona virüs gölgesinde öğrenciler pazartesi günü ders başı yapacak - Son Dakika

Korona virüs gölgesinde öğrenciler pazartesi günü ders başı yapacak

Korona virüs gölgesinde öğrenciler pazartesi günü ders başı yapacak 7 aylık aradan sonra öğrencilerden önce sınıfları veliler doldurdu Velilere Covid-19 hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı Kırıkkale'deki okullarda Covid-19 hazırlıkları tamamlandı Kırıkkale'de, 21 Eylül pazartesi günü...

Korona virüs gölgesinde öğrenciler pazartesi günü ders başı yapacak

7 aylık aradan sonra öğrencilerden önce sınıfları veliler doldurdu

Velilere Covid-19 hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı

Kırıkkale'deki okullarda Covid-19 hazırlıkları tamamlandı

KIRIKKALE - Kırıkkale'de, 21 Eylül pazartesi günü 'aşamalı ve seyreltilmiş' olarak yüz yüze eğitime başlanacak okullarda hazırlıklar tamamlandı.

Kırıkkale'de ilkokul birinci sınıflar ile ana sınıfı öğrencileri için 21 Eylül'de başlayacak 2020-2021 eğitim-öğretim dönemi için okullarda hazırlıklar tamamlandı. Kent genelinde 24 ana okulunda 3 bin 400, 73 ilkokulda ise 3 bin 200 öğrenci pazartesi günü 'aşamalı ve seyreltilmiş' olarak ders başı yapacağı bildirildi. İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi, TOKİ Şehit Nazi Elitok İlkokulunda velilerle bir araya gelerek okullardaki 'korona virüs' hazırlıkları hakkında bilgilendirme toplantısı yaptı.

İHA muhabirine açıklamalarda bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi, Cumhurbaşkanlığının almış olduğu tedbirler ve Milli Eğitim Bakanlığının yaptığı planlamalar çerçevesinde 21 Eylül günü itibariyle aşamalı ve seyreltilmiş" olarak yüz yüze eğitimin başlayacağını söyledi.

"Dışarıdan ve bir çok ortamdan okullarımız güvenli"

Kırıkkale'deki tüm okullarda hazırlıkların tamamlandığını belirten Tüfekçi, şunları kaydetti:

"Biz çocuklarımızı okula alırken bu salgın sürecinde ailelerimizin çocuğu bizim çocuğumuz düsturuyla bakıyoruz. Asla bir tane çoğumuzun bile bizim okullarımızdan kaynaklı herhangi bir virüs tehlikesiyle karşılaşmasını istemiyoruz. Bakanlığımızın talimatları ve destekleri doğrultusunda Kırıkkale'deki bütün okullarımız da hazırlığımızı tamamladık. Hatta şunu iddia ediyorum, okullarımız; sokaklardan, dışarıdan ve birçok ortamdan güvenli bir durumda şu an."

"Çocuklarımıza maske, mesafe ve hijyen kurallarını öğreteceğiz"

Milli Eğitim Bakanlığının yayınladığı hijyen yönergesi çerçevesinde hazırlıkların yapıldığını ifade eden Tüfekçi, "Şu an 24 anaokulumuzda 3 bin 400 öğrencimiz, 73 ilkokulumuzda 3 bin 200 öğrenicimizi pazartesi itibariyle tabi seyreltilmiş bir vaziyette önümüzdeki hafta sadece oryantasyon eğitim olacak 1 gün gelecek öğrencilerimiz. Çocuklarımıza okulda maske kullanımı, sosyal mesafe, hijyen kurallarını öğreteceğiz. Sokakta nasıl davranacaklarını ailelerine gittikleri zaman nasıl davranacaklarını bunları anlatacağız" diye konuştu.

"Çocuklarımızın yeri geldiğinde maskesini biz temin edeceğiz"

Tüfekçi, "Bütün okullarımız şuanda bu çerçevede hazır. Hem sosyal mesafe kurallarını hatırlatan yerdeki yönlendirmelerimiz, girişte, koridorlardaki ve sınıfların tamamında dezenfektan ürünlerimiz, girişte maskemiz bulunuyor. Çocuklarımızın yeri geldiğinde maskesini biz temin edeceğiz. Bilgilendirme panolarımız, tuvaletlerin hijyen yönünden temizliği, sıvı sabun yani ben ailelerimize şunu söylüyorum; biz hazırız. Okullarımız bu virüs döneminde salgın döneminde öğrencilerimizle biz hazırız. Onları burada misafir etmeye hazırız. Biz onları bekliyoruz. Öğrencilerimizi özledik" şeklinde konuştu.

Aileler heyecanlı

Okulların açılmasını kızı ile birlikte heyecanla beklediklerini dile getiren Sinem Ünal, Covid-19'dan dolayı tedirginliklerinin olduğunu, öğretmenlere ve yetkililere güvenerek okula başlatacaklarını söyledi.

Okulu çocuklarının özlediğini ifade eden Halil Çelik ise, tedbirler çerçevesinde okulların açılması gerektiğini belirtti.

Korona virüs gölgesinde öğrenciler pazartesi günü ders başı yapacak

Koronavirüs, Kırıkkale, Pazartesi, Eylül, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2020 11:04 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Korona virüs gölgesinde öğrenciler pazartesi günü ders başı yapacak - Son Dakika

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