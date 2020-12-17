Korona virüsle mücadele kahramanlarına aşure ikramı - Son Dakika

Korona virüsle mücadele kahramanlarına aşure ikramı

17.12.2020 15:07

Korona virüsle mücadele kahramanlarına aşure ikramı Şahinbey Belediyesi, korona virüs ile mücadelenin başkahramanları olan sağlık çalışanlarına aşure ikramında bulundu.

Korona virüsle mücadele kahramanlarına aşure ikramı

GAZİANTEP - Şahinbey Belediyesi, korona virüs ile mücadelenin başkahramanları olan sağlık çalışanlarına aşure ikramında bulundu.

Şahinbey Belediyesi, özellikle korona virüs sürecinde fedakarca çalışan sağlık çalışanlarına 'kardeşliğin ve paylaşmanın bereketi' aşure ikramında bulundu. Toplum sağlığı için özverili bir şekilde korona virüse karşı mücadele eden sağlık çalışanlarının her zaman yanında olan Şahinbey Belediyesi, sağlık çalışanları için aşure hazırladı. Hazırlanan aşureler Şahinbey Belediyesi ekipleri tarafından hastanelerde ve sağlık birimlerindeki sağlık çalışanlarına ikram edildi.

"Sağlık çalışanlarımıza moral vermek istedik"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 7 gün 24 saat demeden halkın sağlığı için özveriyle çalışan sağlık personeline moral desteği vermek istediklerini belirterek, "Birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışmanın simgelerinden birisi olan aşure geleneğini içerisinde bulunduğumuz korona virüsü salgını dolayısı ile sağlık çalışanlarımıza ulaştırdık. Bu zorlu süreçte canını dişine takarak kahramanca mücadele veren sağlık çalışanlarımıza moral desteği vermek istedik. Toplum için kendilerini siper etmiş durumdalar. Bizim de sağlık çalışanlarımıza destek vermemiz gerekiyor. Korona virüs tedbirlerine uyursak, onların da yüklerini hafifletiriz ve bu virüsü yeneriz. Şahinbey Belediyesi olarak her zaman sağlık çalışanlarımızın yanında ve hizmetindeyiz. Gösterdikleri yoğun çaba nedeniyle kendilerine teşekkür ederim" diye konuştu.

Korona virüsle mücadele kahramanlarına aşure ikramı
Korona virüsle mücadele kahramanlarına aşure ikramı
Korona virüsle mücadele kahramanlarına aşure ikramı
Korona virüsle mücadele kahramanlarına aşure ikramı

Şahinbey Belediyesi, Koronavirüs, Şahinbey, toplum, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Korona virüsle mücadele kahramanlarına aşure ikramı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Tuzlaspor, Gençlerbirliği'ni eleyerek Türkiye Kupası'nda tur atladı "HDP kapatılsın" tartışmasına Doğu Perinçek de katıldı! Devlet Bahçeli'ye destek verdi Son Dakika! MHP'den ihraç edilen Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Demokrat Parti'ye geçti Abisini koronavirüs nedeniyle kaybeden Cansu Taşkın, hakkındaki iddialara isyan etti Alman devlet televizyonunda skandal belgesel: Çocuklara terörist elbisesi giydirip PKK propagandası yaptılar Her şeyi itiraf ettiler! Kimliğini gizleyen polis, swinger ilanı veren çifti kıskıvrak yakaladı Dünyada hava kirliliği nedeniyle ölen ilk kişi İngiltere'deki 9 yaşındaki küçük kız oldu Partisinin ismini ve logosunu açıklayan Mustafa Sarıgül: Yol açamayanlar, yoldan çekilecek
BioNTech CEO'su Prof. Dr. Uğur Şahin: Aşıyı 25 Ocak günü birkaç saat içinde tasarladım BioNTech CEO'su Prof. Dr. Uğur Şahin: Aşıyı 25 Ocak günü birkaç saat içinde tasarladım         
15:17
OSTİM Teknik Üniversitesi'nden Pakistan Büyükelçiliği Okulu Müdürü'ne ödül OSTİM Teknik Üniversitesi'nden Pakistan Büyükelçiliği Okulu Müdürü'ne ödül         
15:06
IFAB, oyuncu değişikliği kuralında bir değişiklik daha yaptı IFAB, oyuncu değişikliği kuralında bir değişiklik daha yaptı         
14:52
Yıkım sırasında mahalleli polis ve belediye ekiplerine saldırdı! O anlar kamerada Yıkım sırasında mahalleli polis ve belediye ekiplerine saldırdı! O anlar kamerada         
14:12
Son dakika: AB'den Türkiye'deki sığınmacılara yönelik 780 milyon euroluk destek Son dakika: AB'den Türkiye'deki sığınmacılara yönelik 780 milyon euroluk destek         
14:03
Halı indirimini gören vatandaşlar korona önlemlerini hiçe saydı Halı indirimini gören vatandaşlar korona önlemlerini hiçe saydı         
13:29
2 gündür kayıp olan adamın cansız bedeni ağaca asılı halde bulundu 2 gündür kayıp olan adamın cansız bedeni ağaca asılı halde bulundu         
13:14
İbrahim Kalın'dan İbrahim Kalın'dan "Üniversiteler fuhuş evleri" diyen Sofuoğlu'na tepki: İşlem yapılacak olmasını memnuniyetle karşılıyoruz         
12:21
Yargıtay'dan emsal karar: Üst düzey yöneticiler ya da müdürler fazla mesai ücreti alamaz Yargıtay'dan emsal karar: Üst düzey yöneticiler ya da müdürler fazla mesai ücreti alamaz         
12:13
Koronavirüsü yenen her 10 kişiden biri 3 ay sonra yorgunluk ve öksürük gibi semptomları gösteriyor Koronavirüsü yenen her 10 kişiden biri 3 ay sonra yorgunluk ve öksürük gibi semptomları gösteriyor         
12:12
Hint asıllı Arjantinli keşiş rüyasında gördüğü Mevlana'nın yoluna girdi, Konya'ya yerleşti Hint asıllı Arjantinli keşiş rüyasında gördüğü Mevlana'nın yoluna girdi, Konya'ya yerleşti         
11:23
11 yaşındaki kız çocuğuna markette cinsel istismarda bulunan şahsın 15 yıla kadar hapsi istendi 11 yaşındaki kız çocuğuna markette cinsel istismarda bulunan şahsın 15 yıla kadar hapsi istendi         
11:21
İyi niyetinin kurbanı oldu! Sosyal medyadaki paylaşımından sonra başına gelmeyen kalmadı İyi niyetinin kurbanı oldu! Sosyal medyadaki paylaşımından sonra başına gelmeyen kalmadı         
10:50
Şikayet üstüne şikayet geliyordu, Başkent'te vatandaşı canından bezdiren bulvarın adı değişti Şikayet üstüne şikayet geliyordu, Başkent'te vatandaşı canından bezdiren bulvarın adı değişti         
10:31
Eşi ve sevgilisiyle aynı evde yaşıyordu! Kız arkadaşı Eşi ve sevgilisiyle aynı evde yaşıyordu! Kız arkadaşı "Bu gece benim sıramdı" diyerek öldürmüş         
07:56
Stüdyodaki izleyiciler şaşkına döndü! Anne ve kızı aynı adama aşık oldu Stüdyodaki izleyiciler şaşkına döndü! Anne ve kızı aynı adama aşık oldu         
23:01
Esra Erol'un programında bir skandal daha! Çocuğunun yasak aşkından olduğunu öğrenince sevinç çığlığı attı Esra Erol'un programında bir skandal daha! Çocuğunun yasak aşkından olduğunu öğrenince sevinç çığlığı attı         
19:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2020 15:37:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Korona virüsle mücadele kahramanlarına aşure ikramı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei