Korona virüsten hayatını kaybeden Milli Eğitim Müdürü için tören düzenlendi - Son Dakika

Korona virüsten hayatını kaybeden Milli Eğitim Müdürü için tören düzenlendi

01.11.2020 16:35

Korona virüsten hayatını kaybeden Milli Eğitim Müdürü için tören düzenlendi -Milli Eğitim Müdürü dahil 40'a yakın personel korona virüs tedavisi gördü Kırıkkale'de korona virüs (Covid-19) tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Adnan Şener için tören düzenlendi.

Korona virüsten hayatını kaybeden Milli Eğitim Müdürü için tören düzenlendi

-Milli Eğitim Müdürü dahil 40'a yakın personel korona virüs tedavisi gördü

KIRIKKALE - Kırıkkale'de korona virüs (Covid-19) tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Adnan Şener için tören düzenlendi.

Kırıkkale İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Adnan Şener (62), 15 gündür Antalya Araştırma Hastanesi'nde korona virüse karşı verdiği mücadelede yenik düştü. Evli ve 3 çocuk babası olana Şener için İl Milli Eğitim Müdürlüğü eski hizmet binası bahçesinde tören düzenlendi.

"Rabbim ailesine sizlere sabırlar versin"

Törende konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi, "Kurum olarak 40'ın üzerinde arkadaşımız ciddi bir rahatsızlık atlattı. Rabbim hocamızın mekanını cennet etsin. Rabbim ailesine sizlere sabırlar versin. Sağlık sıhhat versin. Hem ülkemiz hem dünya bu vebadan inşallah rabbim kısa sürede kurtarsın. Buraya katılan tüm arkadaşlarımıza dostlarımıza sağlık, afiyet ve hayırlı ömürler versin" dedi.

"Allah rahmet eylesin"

Şener'in Kırıkkale'de önemli bir isim olduğunu anlatan AK Parti Milletvekili Ramazan Can, "Kırıkkale'nin önemli bir ismi önemli bir evladı. Milli eğitim camiasının önemli bir hocasını ebediyete uğurlayacağız. Merhuma Allah'tan rahmet yakınlarına da sabırlar ve başsağlığı diliyorum. O bizim ağabeyimiz, büyüğümüz, hocamızdı çok değerli bir insandı babacan, hoşgörülü, muhafazakar. Ehliyetli liyakatli insanlara sahip çıkmasına şahidim. Kırıkkale'de ve birçok memlekette değerli öğrenciler yetiştirdi. O öğrenciler inşallah memleketimize hizmet edecek. Allah rahmet eylesin" ifadesini kullandı.

Yapılan konuşmaların ardından İl Müftüsü Hasan Hayri Yaşar tarafından Şener için dualar edilirken mesai arkadaşları ve kendisini uğurlamaya gelenlerden helallik alındı. Daha sonra Nur Camisinde kılınan cenaze namazı sonrası Şener, son yolculuğuna uğurlandı.

Cenaze törenine Vali Yunus Sezer, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, AK Parti Milletvekili Ramazan Can, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaşlar katıldı.

40'ya yakın personel korona virüsten tedavi gördü

Ekim ayında Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi de dahil 40'a personel korona virüs tedavisi gördü. Milli Eğitim Müdürü Tüfekçi 7 gün önce tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu.

Korona virüsten hayatını kaybeden Milli Eğitim Müdürü için tören düzenlendi
Korona virüsten hayatını kaybeden Milli Eğitim Müdürü için tören düzenlendi
Korona virüsten hayatını kaybeden Milli Eğitim Müdürü için tören düzenlendi
Korona virüsten hayatını kaybeden Milli Eğitim Müdürü için tören düzenlendi
Korona virüsten hayatını kaybeden Milli Eğitim Müdürü için tören düzenlendi
Korona virüsten hayatını kaybeden Milli Eğitim Müdürü için tören düzenlendi
Korona virüsten hayatını kaybeden Milli Eğitim Müdürü için tören düzenlendi

Koronavirüs, Kırıkkale, Tören, Atama, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Korona virüsten hayatını kaybeden Milli Eğitim Müdürü için tören düzenlendi - Son Dakika


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