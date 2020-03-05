Koronavirüs: ABD'nin California eyaletinde acil durum ilan edildi - Son Dakika
BBC
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Koronavirüs: ABD'nin California eyaletinde acil durum ilan edildi

6 saat önce

ABD'nin California eyaletinde, ilk kez bir kişinin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmesinin ardından eyalette acil durum ilan edilirken, ABD'de hastalıktan ölenlerin sayısı 11'e yükseldi.

Koronavirüs: ABD'nin California eyaletinde acil durum ilan edildi, System.String[]

ABD'nin California eyaletinde, ilk kez bir kişinin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmesinin ardından eyalette acil durum ilan edilirken, ABD'de hastalıktan ölenlerin sayısı 11'e yükseldi.

Yetkililer, Sacramento kenti yakınlarındaki bir hastanade ölen 71 yaşındaki hastanın başka sağlık sorunları olduğunu ve bir yolcu gemisinde bulunduğunu söylediler.

ABD'de şu ana dek 16 eyalette, 150 Covid-19 vakası bildirildi.

Dünya genelinde ise 80 binden fazlası Çin'de olmak üzere 92 bin vaka bulunuyor. Yine çoğu Çin'de olmak üzere 3 binden falzla kişi de hayatını kaybetti.

ABD'deki 11 ölümün 10'u Washington eyaletindeydi, ancak Teksas ve Nebraska eylaetlerinde de vakalar görüdü.

Washington ve Florida eyaletleri de virüsün yayılmasını önlemek için haftasonu acil durum ilan etmişti.

California'da hayatını kaybeden hastanın, virüsü San Fransisco'dan Meksika'ya giden bir yolcu gemisinde kaptığına inanılıyor.

Test vaadi

Bu arada, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, doktorların sevkiyle bütün Amerikalıların teste tabi tutulabileceğini söyledi.

Pence, Başkan Donald tarafından koronavirüsle mücadele faaliyetlerinin başına getirilmişti.

Ancak bazı kamu laboratuvarlarının kapasitelerinin sınırlı olduğunu söylemesine karşın, test vaadinin nasıl yerine getirilebileceği sorgulanıyor.

Ayrıca, sağlık sigortası bulunmayan hastaların test için 1000 doların üzerinde ücret ödemesi gerekiyor.

Temsilciler Meclisi, koronavirüsle mücadele için 8,3 milyar dolarlık bir acil yardım bütçesini onayladı.

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, California, Dünya, Son Dakika

BBC
Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 08:00 
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