Koronavirüs: ABD yeşil kart başvurularını 60 gün süreyle durduruyor - Son Dakika
BBC
Son Dakika Dünya Koronavirüs: ABD yeşil kart başvurularını 60 gün süreyle durduruyor - Son Dakika Dünya

Koronavirüs: ABD yeşil kart başvurularını 60 gün süreyle durduruyor

6 saat önce

Bir gün önce kapsamlı bir göç yasağının işaretini veren ABD Başkanı Donald Trump, yasağın kapsamını açıkladı: Yabancılara sürekli oturum hakkı veren Yeşil Kart başvuruları koronavirüs sebebiyle 60 gün durdurulacak.

Koronavirüs: ABD yeşil kart başvurularını 60 gün süreyle durduruyor, System.String[]

Bir gün önce kapsamlı bir göç yasağının işaretini veren ABD Başkanı Donald Trump, yasağın kapsamını açıkladı: Yabancılara sürekli oturum hakkı veren Yeşil Kart başvuruları koronavirüs sebebiyle 60 gün durdurulacak.

Daha önce bu konuda muğlak bir tweet atan Başkan Trump dün verdiği mesajda Amerikalıların işsiz kalmaması için bu adımı attığını söyledi.

Ancak salgın nedeniyle vize işlemleri zaten tamamen askıya alınmış olduğundan bu adımın pratikte ne gibi bir fark yaratacağı belli değil.

Muhalifler Trump'ın, ülkede şu ana kadar 45 bin kişinin ölümüne yol açan koronavirüs salgınıyla ilgili hatalarını örtmek amacıyla bu tür açıklamalar yaptığını söylüyorlar.

Demokratlar ayrıca Trump yönetimini salgını bahane ederek göç konusundaki sert politikalara meşruiyet kazandırmaya çalışmakla da suçluyor.

Göçü önleme vaadi, Cumhuriyetçi başkan Trump'ın şimdiye kadar en öne çıkan politik hatlarından biri olmakla birlikte Kasım ayında yapılması beklenen başkanlık seçimleri öncesinde, sağlık krizi nedeniyle geri plana düşmüştü.

Yasak uzatılabilecek

Trump Beyaz Saray'daki koronavirüs birifinginde, göç konusundaki kararnameyi muhtemelen Çarşamba günü imzalayacağını ve ekonominin gidişine bağlı olarak göç yasağının daha da uzatılabileceğini de söyledi.

Hala bir çok belirsizlik bulunmasına rağmen Trump yine de Pazartesi günü yaptığı ABD'ye "her türlü göçü" durdurma yönündeki ilk açıklamasından bazı iş çevrelerinden gelen tepkiler üzerine geri adım atmış gibi görünüyor.

Göçü askıya alma politikasının, fiilen daha çok tarım işçileri ve teknoloji uzmanları gibi geçici çalışma izniyle ABD'de bulunan kişilerin sürekli oturum başvurularını etkileyeceği anlaşılıyor.





Trump tam olarak ne dedi?

ABD'de koronavirüs salgını yüzünden 20 milyonu aşkın Amerikalının işsiz kaldığı bildirilirken başkan hükümetin bu insanların yeniden işe dönmesini kendisine ciddi bir görev bildiğini söyledi.

"Virüs yüzünden işsiz kalan Amerikalıların yerine dışardan gelen göçmen işçilerin işe alınması yanlış ve adaletsiz olacaktır" diyen Trump, göç yasağının bazı istisnaları olacağını da ekledi:

"Amerikan işçilerini korumak istiyoruz ve bu konuda zamanla daha da koruyucu olacağımızı düşünüyorum."

Fakat Trump'ın attığı bu adımın, mahkemelere götürülmesi ihtimali de yüksek.

Küresel düzeyde salgının ilerleyişini izleyen John Hopkins Üniversitesi'ne göre ABD şu anda 820 bin ile dünyada en çok koronavirüs vakasının saptandığı ülke.

Yeşil Kart nedir?

'Kendi seyircisine oynuyor'

Kuzey Amerika Muhabiri Anthony Zurcher'in yorumu:

Donald Trump'ın "göçmen yasağı"nın ayrıntıları belli olmaya başladıkça uygulanacak yasağın ilk tweetinde işaret ettiği kadar kapsamlı olmadığı anlaşılıyor.

60 günlük göç yasağının sadece Yeşil Kart başvuruları ile ilgili olması, yalnızca sürekli oturum izni başvurularını etkileyeceği ve geçici çalışma izinlerini kapsamadığı anlamına geliyor.

Ama bu aynı zamanda bu kararın kamu sağlığı açısından bir faydası olacağı fikrini daha da zayıflatan bir şey. Maksat bu olsaydı göçmenlerin sağlık kontrolünden geçirilmesi en az vize başvurularının durdurulması kadar etkili olabilirdi. Burada tahmin edildiği gibi esas gerekçenin ekonomik oludğu açıkça ortada. Başkan, sürekli oturum izni olan göçmenlerin Amerikalıların işlerini ellerinden alabileceklerini ve mali bir kriz durumunda bu insanlara ihtiyaç olmadığını düşünüyor.

Kuşkusuz bir çok iktisatçı bu görüşe hemen göçün ekonomik faydalarının maliyetinden çok daha büyük olduğunu söyleyerek karşı çıkacaktır. Fakat bu Trump'ın sürdürmekten memnuniyet duyacağı bir tartışma olur.

Gayet gerçekçi bir olasılık da bu konuda çıkarılacak kararnamenin mahkemelere götürülmesi ve mahkeme koridorlarına takılması olabilir. Bunun bir benzerini Trump'ın başkanlıktaki ilk haftalarında bazı ülkelerden göçü yasaklayan kararlarına karşı gündeme geldiğini görmüştük.

Sonunda yönetim o hukuk savaşından galip çıkmış ama bu epey bir zaman almıştı. ve Trump'ın başkanlık döneminin Kasım ayında sona erdiği düşünüldüğünde, başkanın attığı bu adımın en çok, ikinci dönem seçilebilmek için desteğine ihtiyaç duyduğu tabanında etkili olacağını söylemek mümkün.





Göçmen yasağına nasıl tepkiler geldi?

ABD Ulusal Göç Forumu'ndan Ali Noorani, Trump'ın açıklamasına ülkedeki sağlık çalışanlarının yüzde 17'sinin ve bakım emekçilerinin yüzde 24'ünün göçmenler olduğunu söyleyerek yanıt verdi:

"Başkanın bu krizde hepimiz için faydalı olacak bir uzlaşma inşa etmek yerine 'ötekileri' günah keçisi ilan etmesi talihsiz olmuştur" diye sürdürdü.

Amerikan Hak ve Özgürlükler Birliği'nin göçmen uzmanı Andrea Flores de "Yabancı düşmanlığı bir kamu sağlığı politası değildir" diye yazdı.

Buna karşılık Trump yönetimi altında bir süre Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi'ne vekaleten başkanlık yapmış olan Thomas Homan kararın anlamlı olduğunu ve mevcut işlerin 'Amerikalılara' verilmesine yarayacağını söyledi.

Ancak zaten Covid-19'un yayılmasını önlemek için konulan seyahat yasakları göçü fiilen durdurmuş olduğu düşünüldüğünde böylesi bir kararın ne gibi bir fark yaratacağı da sorgulanıyor.

Göçmen hukuku uzmanı Carl Shusterman Associated Press ajansına verdiği mülakatta, "Elçilikler zaten kapalı. Dolayısıyla burada yeni olan bir şey yok" dedi.

"Elçilikler önümüzdeki 60 gün içinde açılmadığı müddetçe bu karar gerçek hayatta hiç bir değişiklik yaratmaz" diye konuştu.

ABD'den diğer belli başlı gelişmeler

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Koronavirüs, Dünya, Son Dakika

BBC

Haber Yayın Tarihi: 22.04.2020 01:50 

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