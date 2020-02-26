Koronavirüs (Covid-19): Görevimiz Tehlike filminin İtalya'daki çekimleri durduruldu - Son Dakika
BBC
Son Dakika Sağlık Koronavirüs (Covid-19): Görevimiz Tehlike filminin İtalya'daki çekimleri durduruldu - Son Dakika

Koronavirüs (Covid-19): Görevimiz Tehlike filminin İtalya'daki çekimleri durduruldu

45 dakika önce

Görevimiz Tehlike (Mission Impossible) serisinin son filminin İtalya'daki çekimleri, ülkedeki Covid-19 koronavirüs salgını nedeniyle durduruldu.

Koronavirüs (Covid-19): Görevimiz Tehlike filminin İtalya'daki çekimleri durduruldu, System.String[]

Görevimiz Tehlike (Mission Impossible) serisinin son filminin İtalya'daki çekimleri, ülkedeki Covid-19 koronavirüs salgını nedeniyle durduruldu.

Çekimler önümüzdeki haftalarda Venedik'te gerçekleşecekti. Seri

Fakat film yapım ve dağıtım şirketi Paramount Pictures, İtalya'nın Avrupa'da en fazla koronavirüs vakası görülen ülkeye dönüşmesinden sonra prodüksiyonu durdurma kararı aldı.

Ülkedeki vaka sayısı 25 Şubat itibarıyla Çin ve Güney Kore'nin ardından dünyada üçüncü sırada yer alıyor.

Hollywood Reporter'a göre Tom Cruise henüz İtalya'ya gitmemişti.

Bu kararın ardından prodüksiyon ekibi de İtalya'dan ayrıldı.

Paramount'tan yapılan açıklamada "Yerel Venedik yönetiminin kamusal alanlarda toplanmama yönündeki çağrısının ardından oyuncularımız ve çalışanlarımızın sağlığı ve güvenliği için Venedik'te üç hafta sürmesi planlanan çekimlerimizi erteliyoruz" ifadeleri yer aldı.

Açıklama şöyle devam etti:

"Bu süreçte çalışanlarımızın çekincelerine yanıt olarak onların evlerine dönmelerine izin verdik. Prodüksiyon yeniden başladığında geri dönebilirler. Yerel yönetim ve sağlık yetkilileriyle birlikte durumu sürekli takip edeceğiz."

Bu Görevimiz Tehlike serisinde yaşanan ilk gecikme değil.

Görevimiz Tehlike: Seri boyunca karşılaşılan zorluklar


Venedik, Avrupa, İtalya, Sağlık, Son Dakika

BBC
Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 05:40 
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