Koronavirüs hastalarının kaldığı hastanede yangın çıktı, 45 kişi hayatını kaybetti

Nasıriye vilayetinde bulunan el-Hüseyin Araştırma Hastanesi'ndeki koronavirüs hastalarının kaldığı bölümde oksijen tüplerinin patlaması sonucu çıkan yangında ilk belirlemelere göre en az 45 kişi yanarak can verirken onlarca kişi yaralandı.
Hastanede çıkan yangını söndürme çalışmaları oksijen tüplerinin patlamasını önlerken hastane kaynakları ölenlerin sayısının 50'yi aşabileceğini belirtti. Ekiplerin yangını söndürme ve hastanelerdekileri kurtarmak çalışmaları sürürken hasta yakınları hastane önünde toplandı.
Öte yandan durumu incelemek için Başbakan Mustafa el-Kazımi Nasıriye'ye gitti.
Irak'ın başkenti Bağdat'ta geçen nisan ayında çıkan benzer yangında 82 kişi hayatını kaybetmişti.
Kaynak: İHA
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