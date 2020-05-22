Koronavirüs: Hollanda'da 1,5 metre sosyal mesafe kuralına karşı çıkanlar vakıf kurdu - Son Dakika
BBC

Koronavirüs: Hollanda'da 1,5 metre sosyal mesafe kuralına karşı çıkanlar vakıf kurdu

Hollanda'da koronavirüs salgınına karşı önerilen 1,5 metrelik sosyal mesafe kuralına karşı çıkanların sayısı artıyor.

Koronavirüs: Hollanda'da 1,5 metre sosyal mesafe kuralına karşı çıkanlar vakıf kurdu, System.String[]

Hollanda'da koronavirüs salgınına karşı önerilen 1,5 metre sosyal mesafe kuralına karşı çıkanların sayısı artıyor. Sosyal medya üzerinden örgütlenen "1,5 metreye hayır" haraketi, kısa sürede 45 binden fazla kişinin desteğini alarak vakıf kurdu.

Hollanda Televizyonu'na (NOS) göre, "1,5 metreye hayır!" sloganıyla Facebook üzerinde bir araya gelen sosyal mesafe karşıtlarının kurduğu vakıf, koronavirüs konusunu araştırarak, "insanları doğru bilgilendirmek" istiyor.

Sosyal mesafe karşıtları, Bonn Üniversitesi Viroloji Enstitüsü Müdürü Hendrik Streeck'in görüşlerini temel alıyor.

Alman virolog, "virüsün esas olarak havadan geçtiğini ve açık havada pek bulaşıcı olmadığını, bu nedenle de 1,5 metre kuralının gereksiz olduğunu" savunuyor. Streeck, "Ölen insanların büyük çoğunluğu 75 yaşın üzerinde. Bu grubu en iyi şekilde koruduğunuzdan emin olun, bırakın geri kalan insanlar hayatını mümkün olduğunca yaşasın. Bu Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi için de iyi olur" diyor.

Hollanda'daki Radboud Üniversitesi Güvenlik Yönetimi uzmanı Prof. Dr. Ira Helsloot da, bu görüşe destek verenlerden. Helsloot, 16 Mart'ta okulların ve yiyecek içecek sektörünün kapatılarak, 1,5 metre mesafe zorunluluğu getirildiğinde virüsün bulaşma kat sayısının 1 civarında olduğunu ancak önlemlere rağmen bu katsayının düşmediğini söylüyor.

Hollandalı profesör, tokalaşmama, elleri yıkama, hapşırırken ağzı kapatma gibi temel önlemleri anlıyor ancak 1,5 metre mesafe zorunluluğunun gereksiz olduğunu savunuyor. Helsloot, "Olumlu bir etkiyi bilmeden önlemler alıyoruz. Bu durum, artan işsizlik ve ertelenen bakım hizmetleri gibi olumsuz etkiler doğuruyor" diyor.

Ira Helsloot, özellikle düşük eğitimli kesimlerin koronavirüs nedeniyle eşi görülmemiş bir ekonomik daralmanın kurbanı olduğuna işaret ediyor.

'Akıllı kilitlenme' modeli

Hollanda Halk Sağlığı ve Çevre Enstitüsü (RIVM) de sosyal mesafeyi korumanın giderek daha zor olduğunu açıkladı.

Koronavirüs salgınına karşı "akıllı kilitlenme" modeli uygulayan Hollanda, eve kapanma yerine hijyen ve 1,5 metrelik sosyal mesafe kurallarına uyulmasını istemişti. Ancak kuralların gevşetilmesiyle birlikte, 1,5 metre mesafenin özellikle yiyecek içecek sektörü için ciddi sıkıntılar yaratacağını savunanların sayısı giderek artıyor.

Yiyecek içecek sektöründe birkaç işletmesi bulunan Michel Schreuders de, sosyal mesafe kuralına karşı çıkarak, oluşuma destek veren isimlerden biri. Hollandalı girişimci, NOS muhabirine, 22 yıldır inşa ettiği herşeyin, koronavirüs nedeniyle elinden uçup gittiğini söylüyor.

Hollanda'da 1 Haziran'da restoran be kafelerin yeniden açılmasından sonra, normal cirosunun ancak yüzde 35'ine dönebileceğini söyleyen Schreuders, 1,5 metre mesafe kuralı nedeniyle restoran ve teraslarda yeterli doluluğun dağlanamayacağını belirterek, düzgün bir havalandırma ve hijyen sayesinde sosyal mesafe uygulamasına gerek kalmayacağını savunuyor.

Tubantia gazetesine konuşan Twente Üniversitesi Tıp Fakültesi uzmanları Alaattin Özdemir ve Jan Grandjean da, Hollanda'daki koronavirüsle mücadele politikasının çok fazla varsayıma dayandığını savunarak; tıbbi, ekonomik ve sosyal yan etkilere çok az dikkat edildiğini söylüyor.

Hollanda Halk Sağlığı ve Çevre Enstitüsü'nün (RIVM) araştırmasına göre de, 1,5 metre kuralına uyanların sayısı hızla azalıyor. RIVM, Nisan ayından bu yana sosyal mesafe kuralına uyanların sayısının iş yerlerinde yüzde 9, arkadaş ziyaretlerinde de yüzde 12 azaldığını bildirdi.





Koronavirüs, Facebook, Hollanda, Dünya, Son Dakika

BBC

Haber Yayın Tarihi: 22.05.2020 01:12 

Son Dakika Dünya Koronavirüs: Hollanda'da 1,5 metre sosyal mesafe kuralına karşı çıkanlar vakıf kurdu - Son Dakika Dünya

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