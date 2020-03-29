Koronavirüs: İtalya'da 102 yaşındaki Covid-19 hastası 'Lina Nine' iyileşti - Son Dakika
BBC
Son Dakika Sağlık Koronavirüs: İtalya'da 102 yaşındaki Covid-19 hastası 'Lina Nine' iyileşti - Son Dakika

Koronavirüs: İtalya'da 102 yaşındaki Covid-19 hastası 'Lina Nine' iyileşti

6 saat önce

Koronavirüs salgınında ölü sayısının 10 bini geçtiği İtalya'da, 101 yaşında iyileşen bir hastanın ardından 102 yaşındaki Italica Grondona'nın da iyileşerek taburcu edildi.

Koronavirüs: İtalya'da 102 yaşındaki Covid-19 hastası 'Lina Nine' iyileşti, System.String[]

Koronavirüs salgınında ölü sayısının 10 bini geçtiği İtalya'da, 101 yaşında iyileşen bir hastanın ardından 102 yaşındaki Italica Grondona'nın da iyileşerek taburcu edilmesi sevinç yarattı.

Kuzeydeki Cenova kentinde yaşayan 1917 doğumlu Italica Grondona, yaklaşık 20 gün boyunca hastanede tedavi gördükten sonra geçen hafta içinde taburcu edildi.

Geçen hafta da, Rimini kentinde Signor P (Bay P) olarak anılan 101 yaşındaki bir hastanın taburcu edildiği haberi umut sembolüne dönüşmüştü.

"Nonna Lina" (Lina Nine) olarak anılan Grondona, kalp sorunlarıyla Cenova San Martino Hastanesi'ne gittiğinde hafif koronavirüs semptomları da gösteriyordu. Yapılan testler, Nonna Lina'nın koronavirüs taşıdığını gösterdi.

İtalyan basınındaki haberlere göre, doktorları Nonna Lina'nın özel bir tedavi uygulanmaksızın "neredeyse kendi kendine iyileştiğini" söyledi. İtalyan devlet kanalı Rai News, doktorların da Nonna Lina'nın iyileşme sürecinden etkilendiğini ve bu vakayı incelemeye aldıklarını belirtti.

'Umut sembolü'

Cenova kentinin içinde yer aldığı Liguria bölgesi yönetimi de Nonna Lina'yı "bir umut sembolü" diye niteledi. Liguria Bölge Başkanı Giovanni Toti, sosyal medyada yayımladığı mesajda, "Nonna Lina hepimiz için bir umut sembolü oldu" dedi.

Toti, telefonda görüştüğü Nonna Lina'nın hastanede iyi tedavi gördüğü için teşekkür ettiğini söyledi ve "Bu aynı zamanda, yaşa bakılmaksızın herkesin nasıl tedavi edildiğinin örneğidir" diye yazdı.

Liguria Bölge Başkanı Toti, hikayesi tüm dünyada yayılmaya başlayan Nonna Lina'nın "ölümsüz" olarak anıldığını da söyledi

Toti, Nonna Lina'ya "Tarihimizin güzel bir sayfasısın" diye seslendi.

Nonna Lina'nın iyileşmesi sosyal medyada da "Bu gerçekten de umut ve güven verici bir hikaye", "Güzel haberler kalbe iyi geliyor" gibi yorumlar aldı.

İtalya'nın Rimini kentinde bir hafta boyunca tedavi gördükten sonra taburcu olan 101 yaşındaki Signor P'nin hikayesi de İtalyan basınında "insanlığın pes etmeyişinin vücut bulmuş hali", "umut veren bir hikaye" gibi ifadelerle yer almıştı.

Rimini Belediye Başkan Yardımcısı Gloria Lisi, "Son haftalarda her gün özellikle de yaşlıları vuran bu virüsle ilgili haberlere üzülürken, 100 yaşın üzerindeki biri hepimize gelecek için umut verdi" demişti.

İtalya'da koronavirüs salgınında hayatını kaybeden 6800 kişi üzerinde yapılan demografik analizler, ölümlerde yaş ortalamasının 78 olduğunu gösteriyor. Ölümle sonuçlanan vakalarda kadınların oranı ise yüzde 29.6.





Sağlık, Son Dakika

BBC

Haber Yayın Tarihi: 29.03.2020 12:50 

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