Koronavirüs: İtalya'da salgın yüzünden hapisten çıkarılan mafya üyeleri 'tekrar cezaevine... - Son Dakika
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Koronavirüs: İtalya'da salgın yüzünden hapisten çıkarılan mafya üyeleri 'tekrar cezaevine...

12 dakika önce

İtalya'da koronavirüs riski nedeniyle cezaevlerinden çıkarılarak ev hapsine alınan mahkum ve tutuklular arasında mafya üyelerinin de yer alması tepki çekince Adalet Bakanlığı geri adım attı.

Koronavirüs: İtalya'da salgın yüzünden hapisten çıkarılan mafya üyeleri 'tekrar cezaevine..., System.String[]

İtalya'da koronavirüs riski nedeniyle cezaevlerinden çıkarılarak ev hapsine alınan mahkum ve tutuklular arasında mafya üyelerinin de yer alması tepki çekince Adalet Bakanlığı geri adım attı.

Adalet Bakanı Alfonso Bonafede, bu kişilerin tekrar hapse yollanması için bir kararname hazırladıklarını açıkladı.

La Repubblica gazetesi dün manşetten verdiği haberde, salgın nedeniyle son 1,5 ayda 376 mafya üyesi ya da uyuşturucu kaçakçısının cezaevinden çıkarılarak ev hapsine alındığını yazmıştı.

Gazete ev hapsine alınanlar arasında; Camorra, Cosa Nostra, Ndrangheta örgütlerinin önde gelen dört isminin de bulunduğunu belirtmişti. Hapisten çıkanlar arasında, bir mafya itirafçısının 13 yaşındaki oğlunu kaçırıp öldüren ve cesedi asitle yok eden Cosa Nostra çetesinin mensuplarından 85 yaşındaki Franco Cataldo da yer alıyor.

Bu kişilerin yüksek güvenlikli cezaevlerinden çıkarak ev hapsine alınmaları, kontrol edilmelerini güçleştireceği gerekçesiyle tartışma yarattı.

Mafya üyelerinin ev ortamında örgütleriyle yeniden iletişime geçmesi ve çetelerin yeniden organize olması riski endişeleri dile getirildi.

Cosa Nostra üyesi Franco Cataldo'nun da cezaevinden çıkmasına, oğlu öldürülen mafya itirafçısı Santino Di Matteo da tepki gösterdi.

Santino Di Matteo, Cataldo'nun sağlığı risk altındaysa hapishane hastanesine koyulması gerektiğini söyledi ve "Asla pişmanlık duymayan bu katillere iyilik yapmak doğru değil" dedi.

Di Matteo, kendisi de kardeşini mafya saldırısında kaybeden Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'dan devreye girmesini istedi.





'Hakimlere yetki verilecek'

Tepkiler üzerine Adalet Bakanı Alfonso Bonafede, mafya üyelerinin tekrar cezaevine alınması için bir kararname hazırlayacaklarını açıkladı.

Bonafede, salgın nedeniyle yüksek güvenlikli cezaevlerinden çıkarılanların tekrar bu cezaevlerine yollanması için hakimlere yetki verileceğini söyledi. Bakan, salgının gidişatında değişiklik görülmesinin de buna imkan vereceğini vurguladı.

Mafya ve Terörle Mücadele Başsavcısı Federico Cafiero de Raho da, "en azından en tehlikeli isimlerin" tekrar cezaevine alınması gerektiğini belirtti

Öte yandan Adalet Bakanı'nın henüz resmi bir karar alınmamışken bu açıklamayı yapması da eleştiri aldı.

Basında ve sosyal medyada, halen ev hapsinde tutulan mafya üyelerinin cezaevine geri yollanacaklarını önceden haber alınca kaçmaya yeltenebileceği yorumları yer aldı.





Adalet Bakanlığı, İtalya, Dünya, Son Dakika

BBC

Haber Yayın Tarihi: 07.05.2020 12:50 


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