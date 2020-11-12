Koronavirüs: İtalya'da vaka sayısı 1 milyonu aştı, doktorlar sendikası genel karantina istiyor - Son Dakika
BBC

Koronavirüs: İtalya'da vaka sayısı 1 milyonu aştı, doktorlar sendikası genel karantina istiyor

12.11.2020 14:02
Koronavirüs: İtalya'da vaka sayısı 1 milyonu aştı, doktorlar sendikası genel karantina istiyor, System.String[]

İtalya'da son bir günde 32 bin 961 yeni Covid-19 vakasının tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 1 milyon 28 bin 424'e ulaştı.

İtalya'da son bir günde 32 bin 961 yeni Covid-19 vakasının tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 1 milyon 28 bin 424'e ulaştı. Doktorlar sendikası, hastanelerdeki durumun kritik seviyeye ulaştığı gerekçesiyle ülke genelinde genel karantina uygulanmasını, yani sokağa çıkma kısıtlamalarının en üst düzeyde uygulanmasını istiyor. Başbakan Giuseppe Conte ise ekonomik ve toplumsal etkileri nedeniyle bundan kaçınmayı amaçladıkları mesajı veriyor.

Başbakan Conte dün La Stampa gazetesinde yayımlanan söyleşisinde son tedbirlerin etkilerinin önümüzdeki günlerde görülmeye başlanacağını söyledi.

Conte, "Genel karantina ilk tercihimiz olamaz, bedeli çok yüksek olur. Ülkeye, bir stratejimiz olmadığı mesajını verir. Bizimse stratejimiz var, kısa süre içinde sonuçlarını görmeyi bekliyoruz" dedi.

'Sağlık sistemi çökebilir'

Sağlık Bakanlığı'nın dün akşam yayımladığı son koronavirüs verilerine göre ülkede son bir günde 623 kişi hayatını kaybetti ve toplam can kaybı 42 bin 953'e ulaştı.

Halen hastanede tedavi görenlerin sayısı da 32 bini geçerek geçen Nisan ayındaki zirve noktasına yaklaştı.

Tabipler, Cerrahlar ve Diş Hekimleri Sendikaları Ulusal Federasyonu (FNOMCEO), son günlerdeki artışın endişe verici olduğunu belirterek ülke çapında genel karantina tedbirleri uygulanmasını istedi.

Federasyon Başkanı Filippo Anelli, grip sezonunun da gelecek ay zirveye ulaşmasının beklendiğini vurguladı ve bu durumda "İtalyan sağlık sisteminin çökebileceği" uyarısında bulundu. Anelli, "Oldukça kritik seviyelere ulaştık, yoğun bakımlarda ay sonunda 5 bin kişi olacak, bizim için sınır bu" dedi.





'Yoğun bakım yatak sayısı artırıldı'

Sağlık Bakanlığı verilerine göre halen ülke çapında yoğun bakımda tedavi gören Covid-19 hastası sayısı 3 bin 81. Bu sayı 4068 ile 3 Nisan'da rekor kırmıştı.

Hükümet, salgın eğrisinin zirve yaptığı Mart-Nisan dönemine göre yoğun bakım yatak sayısının artırıldığını vurguluyor.

Öte yandan ülkenin çeşitli yerlerinden yoğun bakım kapasitesi ve sağlık personeli sayısının yetersiz kalmaya başladığı haberleri de geliyor.

Avrupa'da koronavirüs salgınından ilk etkilenen ülke olan İtalya'da geçen Mart-Mayıs ayları arasında uygulanan genel kapama tedbirleri yaz aylarında büyük oranda gevşetilmişti. Son haftalarda salgın eğrisinin hızla yükselişe geçmesi üzerine ise hükümet, ülkeyi risk seviyesine 3 bölgeye ayırarak bu bölgelerde farklı kısıtlayıcı tedbirler uygulanmasına karar verdi.

'Kırmızı, turuncu ve sarı' bölgeler

Ülkenin 5 bölgesi yüksek risk anlamına gelen "kırmızı bölge", 7 bölge orta-yüksek riskli "turuncu bölge", 8 bölge ise orta riskli "sarı bölge" ilan edildi.

Kırmızı bölgelerde iş, sağlık ve temel ihtiyaç dışında hareket edilmesi yasaklandı, bu bölgelere seyahat kısıtlaması getirildi. Bu bölgelerde restoranlar, barlar, mağazalar da kapatıldı.

Diğer bölgelerde ise restoran ve barlara saat kısıtlaması gibi daha esnek tedbirler uygulamaya sokuldu.

Ülke genelinde de sinema, tiyatro, spor salonları kapatıldı; 22.00-05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı getirildi.

İtalya'da sinema-tiyatroların kapatılması, bar ve restoranlara saat kısıtlaması getirilmesinin ardından birçok kentte zaman zaman şiddet olaylarının da yaşandığı protesto gösterileri düzenlenmişti.





Koronavirüs: İtalya'da vaka sayısı 1 milyonu aştı, doktorlar sendikası genel karantina istiyor
Koronavirüs: İtalya'da vaka sayısı 1 milyonu aştı, doktorlar sendikası genel karantina istiyor

Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, İtalya, Nisan, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Koronavirüs: İtalya'da vaka sayısı 1 milyonu aştı, doktorlar sendikası genel karantina istiyor - Son Dakika

BBC

YORUMLAR

Son Dakika

TFF'den Hırvatistan maçı için koronavirüs açıklaması: Bu sabah tüm kafileye test yapıldı Soyunma kabininde skandal olay! Kıyafet denemek için girdiği kabinde görüntülendiğini fark etti Ali Babacan Erdoğan'ı İngilizlere şikayet etti: Sorunları çözemeyecek daha da büyütecek Son Dakika! Tarihi yenilgi sonrası sırra kadem basan Paşinyan sosyal medyada ortaya çıktı Erkek arkadaşı tarafından boğularak öldürülen Tuba'nın babası: Birlikte yaşadıkları doğru değil Ayılar, hayvancılıkla uğraşan vatandaşın bir yıllık emeğini bir gecede hiç etti Karısının iç çamaşırlarını giyen kocaya 5 yaşındaki oğlu "Neden etek giyiyorsun" diye sormuş Haluk Levent, İzmir depreminde 90 saat kurtarılan kediyi sahiplendi
91 saat enkaz altında kalan minik Ayda'nın babası: Kızım her detayı saniyesi saniyesine hatırlıyor 91 saat enkaz altında kalan minik Ayda'nın babası: Kızım her detayı saniyesi saniyesine hatırlıyor         
14:40
Güne yükselişle başlayan dolar 7.71 liradan işlem görüyor Güne yükselişle başlayan dolar 7.71 liradan işlem görüyor         
14:36
Lille'deki performansıyla parmak ısırtan Yusuf Yazıcı Arsenal'in transfer listesinin ilk sırasında Lille'deki performansıyla parmak ısırtan Yusuf Yazıcı Arsenal'in transfer listesinin ilk sırasında         
14:11
Atık su merkezinde cansız beden parçası bulundu! Ekipler cesedin kalan parçalarını arıyor Atık su merkezinde cansız beden parçası bulundu! Ekipler cesedin kalan parçalarını arıyor         
13:27
Şoför sadece peşinden koşabildi! Freni boşalan otobüsünün apartmana çarpma anı kamerada Şoför sadece peşinden koşabildi! Freni boşalan otobüsünün apartmana çarpma anı kamerada         
13:07
İzmir depremi sonrası tutuklanan müteahhitten garip savunma: Bina kötü olsa kalfa verdiğim evi kabul eder miydi? İzmir depremi sonrası tutuklanan müteahhitten garip savunma: Bina kötü olsa kalfa verdiğim evi kabul eder miydi?         
12:30
Küçükçekmece'deki parkta 'sembol' tartışması: Terör soruşturması başlatıldı Küçükçekmece'deki parkta 'sembol' tartışması: Terör soruşturması başlatıldı         
12:08
Baba ve oğlu, 5 gün arayla koronavirüsten hayatını kaybetti Baba ve oğlu, 5 gün arayla koronavirüsten hayatını kaybetti         
11:50
Fahrettin Koca'nın HES uygulamasında örnek gösterdiği Tekirdağ'da harita kırmızıya döndü Fahrettin Koca'nın HES uygulamasında örnek gösterdiği Tekirdağ'da harita kırmızıya döndü         
11:10
Klasik araba tutkunun 61 bin liraya aldığı aracına talep büyük: Villasını takas eden var Klasik araba tutkunun 61 bin liraya aldığı aracına talep büyük: Villasını takas eden var         
10:59
Yolda durdurdukları çifti dövüp kıza tecavüz eden caniler, şantaj yapmak için çıplak fotoğraflarını çektiler Yolda durdurdukları çifti dövüp kıza tecavüz eden caniler, şantaj yapmak için çıplak fotoğraflarını çektiler         
10:56
Serhat Midyat ve Gaye Gürsel, Arka Sokaklar'ın kadrosuna dahil oldu Serhat Midyat ve Gaye Gürsel, Arka Sokaklar'ın kadrosuna dahil oldu         
10:37
Eksi 3 derece soğuğa teslim olan Sivas'ta her yer buz tuttu, sürücüler zor anlar yaşadı Eksi 3 derece soğuğa teslim olan Sivas'ta her yer buz tuttu, sürücüler zor anlar yaşadı         
10:19
5 metre uzunluğunda, 400 kilogram ağırlığındaki köpek balığı vatandaşların ilgi odağı oldu 5 metre uzunluğunda, 400 kilogram ağırlığındaki köpek balığı vatandaşların ilgi odağı oldu         
10:09
Kokoreççi görünümlü pavyona baskın! Ekipler gördüklerine inanamadı Kokoreççi görünümlü pavyona baskın! Ekipler gördüklerine inanamadı         
09:09
Erzurum'da 487 yıllık gelenek! Doğaya yine 2001 ekmek bıraktılar Erzurum'da 487 yıllık gelenek! Doğaya yine 2001 ekmek bıraktılar         
08:34
Meksika'da evinden kaçırılan belediye başkanı ölü bulundu Meksika'da evinden kaçırılan belediye başkanı ölü bulundu         
05:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2020 15:05:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Koronavirüs: İtalya'da vaka sayısı 1 milyonu aştı, doktorlar sendikası genel karantina istiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei